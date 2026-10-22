IDS Ukraine – серед найкращих роботодавців України

Група компаній IDS Ukraine, виробник "Моршинської", "Миргородської", "Аляски" та інших бутильованих вод і напоїв – серед лідерів рейтингу найкращих роботодавців України за версією авторитетного ділового видання NV і консалтингової компанії Odgers Ukraine.

Таке визнання відображає багаторічну роботу компанії щодо розвитку команди, підтримки працівників і створення конкурентних умов праці. В умовах повномасштабної війни IDS Ukraine продовжує інвестувати в людей, забезпечувати програми розвитку та підтримки персоналу.

"У світі, де майже нічого не можна передбачити наперед, людям особливо потрібна опора. Ми хочемо, щоб для наших співробітників нею була компанія. Ми виконуємо свої зобов’язання попри все, підтримуємо тих, хто служить, і створюємо умови, в яких хочеться працювати. Для нас це не разова ініціатива, а принцип, на якому тримається вся наша команда. І щоразу, коли бачимо IDS Ukraine серед найкращих роботодавців країни, розуміємо, що рухаємося правильним шляхом", – зазначив HRD компанії Олексій Овчаренко.

Збереження та розвиток команди в умовах війни, економічних викликів і невизначеності залишаються серед пріоритетів IDS Ukraine. Цей підхід втілюється в конкретних рішеннях і програмах для працівників, що відображається в низці напрямків:

Систематичний перегляд заробітних плат. Протягом 2025 року заробітна плата у групі компаній підвищилась у середньому на 12%. Крім того, IDS Ukraine надає працівникам, які опинилися у складних життєвих обставинах, фінансову допомогу у вигляді додаткових виплат. Професійне навчання та індивідуальний розвиток команди. IDS Ukraine системно інвестує в навчання фахівців, що сприяє їхньому зростанню до вищих посад усередині компанії. На цей напрям компанія вже спрямувала понад 10 млн грн. Зовнішні програми пройшли понад 200 працівників, внутрішні – майже всі співробітники, які працюють у компанії понад рік. Підтримка мобілізованих колег. Усім співробітникам, які проходять службу у лавах ЗСУ (наразі це 288 осіб), компанія продовжує виплачувати заробітну плату, хоча з 2022 року законодавство не зобов’язує роботодавців зберігати її за мобілізованими працівниками. Лише у 2026-му на ці виплати спрямовано 67,8 млн грн, а загалом від початку повномасштабного вторгнення – майже 267 млн грн. Зручне та безпечне робоче середовище. У компанії діє комплексна програма IDS Wellbeing, спрямована на підтримку фізичного та ментального здоров’я команди: співробітники мають медичне страхування та доступ до психологічної допомоги. З огляду на безпекову ситуацію співробітникам доступний гібридний формат роботи. Офіс IDS Ukraine також працює як пункт незламності: тут можна зарядити техніку, приготувати їжу та навіть залишитися на ніч тим, хто цього потребує.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 745 млн грн.