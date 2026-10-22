росія відпустила з полону 74-річного американця: де його утримували і хто його катував

У середу, 21 жовтня 2026 року, росія звільнила з полону 74-річного громадянина США Стівена Хаббарда. Окупанти схопили його 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі у Харківській області. Через два з половиною роки, у жовтні 2024-го, Московський міський суд засудив його до шести років і 10 місяців колонії за статтею про “найманство” (ч. 3 ст. 359 КК рф). За версією окупантів, громадянин США, який проживав в Україні з 2014 року й викладав англійську мову, в лютому 2022-го вступив у територіальну оборону міста Ізюм.

Звільнення Хаббарда відбулося на прохання Дональда Трампа під час візиту його спецпосланця Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга.

До оголошення вироку Хаббард утримувався у СІЗО №2 у Новозибкові Брянської області й у виправній колонії №7 у Пакиному Володимирської області. Там він, як і українські полонені, зазнавав тортур. За словами його співкамерника, звільненого українського військовополоненого Ігоря Шишка, американця били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, морили голодом, змушували повзати коридорами й навіть імітувати статеві акти. Становище Хаббарда ускладнювалося тим, що він є громадянином США і не знав російської мови, через що співробітники фсвп додатково знущалися з нього.

Проєкт “Книга катів українського народу” публікує дані співробітників, безпосередньо причетних до катування військовополонених і цивільних громадян у цих установах.

Новозибків, СІЗО №2

У Федеральній казенній установі СІЗО №2 УФСВП по Брянській області (Новозибків, вул. Червона площа, 9) Хаббард перебував приблизно з вересня 2022 року до травня 2023 року.

Звільнені полонені розповідають про численні випадки катування в цій установі, в тому числі побиття під час “прийомки”, допитів і перевірок, цькування собаками, удари електрошокером. Людей примушували стирати з тіла татуювання, вчити російський гімн і кричати “Слава росії”. Світло в камерах не вимикали, порції їжі були близько 200 грамів, люди втрачали по 20 кг і більше. Охоронці зустрічали полонених фразою “Добро пожаловать в Бухенвальд”, розповідав журналіст Дмитро Хилюк. Відомо щонайменше про три смерті українців у цьому СІЗО.

Пакине, виправна колонія №7

У Федеральній казенній установі ВК №7 УФСВП по Володимирській області (Ковровський район, с. Пакине, вул. Центральна, 1-А). Хаббард перебував з травня 2023 року до весни 2024 року.

Звільнені з ВК-7 розповідають про те, що співробітники колонії били ув'язнених двічі на день під час перевірок й вдавалися до тортур, зокрема ударів палицями по стопах (цей вид катування називають “бастонада”), душіння пакетами, змушування повзати по плитці, зґвалтування сторонніми предметами. Полонених морили голодом: у тарілці могло бути кілька зерен перловки, замість картоплі — лушпиння. Коросту лікували зеленкою, а медик радив молитися. Відомо щонайменше про три смерті українців у цій ВК.

Останнім місцем ув'язнення російські медіа називають колонію ВК-12 у Мордовії. Цю інформацію “Книга катів” поки перевіряє.

Список встановлених осіб, причетних до катувань українців у цих установах

Нижче публікуємо дані посадовців Федеральної служби виконання покарань рф, а також інших осіб, причетних до незаконного утримання, катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими у виправній колонії №7 (Пакине, Володимирська область) і слідчому ізоляторі №2 (Новозибків, Брянська область).