росія відпустила з полону 74-річного американця: де його утримували і хто його катував

У середу, 21 жовтня 2026 року, росія звільнила з полону 74-річного громадянина США Стівена Хаббарда. Окупанти схопили його 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі у Харківській області. Через два з половиною роки, у жовтні 2024-го, Московський міський суд засудив його до шести років і 10 місяців колонії за статтею про “найманство” (ч. 3 ст. 359 КК рф). За версією окупантів, громадянин США, який проживав в Україні з 2014 року й викладав англійську мову, в лютому 2022-го вступив у територіальну оборону міста Ізюм.
Звільнення Хаббарда відбулося на прохання Дональда Трампа під час візиту його спецпосланця Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга.
До оголошення вироку Хаббард утримувався у СІЗО №2 у Новозибкові Брянської області й у виправній колонії №7 у Пакиному Володимирської області. Там він, як і українські полонені, зазнавав тортур. За словами його співкамерника, звільненого українського військовополоненого Ігоря Шишка, американця били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, морили голодом, змушували повзати коридорами й навіть імітувати статеві акти. Становище Хаббарда ускладнювалося тим, що він є громадянином США і не знав російської мови, через що співробітники фсвп додатково знущалися з нього.
Проєкт “Книга катів українського народу” публікує дані співробітників, безпосередньо причетних до катування військовополонених і цивільних громадян у цих установах.
Новозибків, СІЗО №2
У Федеральній казенній установі СІЗО №2 УФСВП по Брянській області (Новозибків, вул. Червона площа, 9) Хаббард перебував приблизно з вересня 2022 року до травня 2023 року.
Звільнені полонені розповідають про численні випадки катування в цій установі, в тому числі побиття під час “прийомки”, допитів і перевірок, цькування собаками, удари електрошокером. Людей примушували стирати з тіла татуювання, вчити російський гімн і кричати “Слава росії”. Світло в камерах не вимикали, порції їжі були близько 200 грамів, люди втрачали по 20 кг і більше. Охоронці зустрічали полонених фразою “Добро пожаловать в Бухенвальд”, розповідав журналіст Дмитро Хилюк. Відомо щонайменше про три смерті українців у цьому СІЗО.
Пакине, виправна колонія №7
У Федеральній казенній установі ВК №7 УФСВП по Володимирській області (Ковровський район, с. Пакине, вул. Центральна, 1-А). Хаббард перебував з травня 2023 року до весни 2024 року.
Звільнені з ВК-7 розповідають про те, що співробітники колонії били ув'язнених двічі на день під час перевірок й вдавалися до тортур, зокрема ударів палицями по стопах (цей вид катування називають “бастонада”), душіння пакетами, змушування повзати по плитці, зґвалтування сторонніми предметами. Полонених морили голодом: у тарілці могло бути кілька зерен перловки, замість картоплі — лушпиння. Коросту лікували зеленкою, а медик радив молитися. Відомо щонайменше про три смерті українців у цій ВК.
Останнім місцем ув'язнення російські медіа називають колонію ВК-12 у Мордовії. Цю інформацію “Книга катів” поки перевіряє.
Список встановлених осіб, причетних до катувань українців у цих установах
Нижче публікуємо дані посадовців Федеральної служби виконання покарань рф, а також інших осіб, причетних до незаконного утримання, катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими у виправній колонії №7 (Пакине, Володимирська область) і слідчому ізоляторі №2 (Новозибків, Брянська область).
- Генерал-майор Гірічєв Олексій Іванович очолював Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Володимирській області з 02.03.2020 по 06.03.2023.
- Полковник Мішанов Олексій Олександрович тимчасово виконував обов'язки начальника Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Володимирській області з 03.2023 по 10.2023.
- Полковник Чудін Олексій Володимирович тимчасово виконував обов'язки начальника Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Володимирській області з 12.2023 по 03.2024.
- Полковник Шек Олександр Васильович з квітня 2024 року і донині очолює Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Володимирській області.
- Підполковник Зайдуллін Бахтіяр Мірвєрдірович є начальником виправної колонії №7.
- Підполковник Горбунов Денис Андрійович обіймав посаду начальника виправної колонії №7 до Зайдулліна.
- Підполковник Хавецький Олексій Вікторович — заступник начальника колонії з безпеки та оперативної роботи. У січні 2025 року СБУ повідомила йому про підозру у вчиненні воєнних злочинів групою осіб за попередньою змовою. За даними слідства, він причетний до знущань над полоненими щонайменше з травня 2023 до лютого 2024 року.
- Мухін Олексій Михайлович (дані уточнюються), заступник начальника колонії з охорони.
- Торохов Володимир Сергійович (дані уточнюються) — начальник оперативного відділу.
- Напалков Вадим Володимирович (дані уточнюються) — заступник начальника відділу охорони.
- Левшин Андрій Михайлович — начальник філії “Медична частина №7” медико-санітарної частини № 33 Федеральної служби виконання покарань рф (щонайменше з 03.2019 по 09.2023). Ймовірно, відповідальний за ненадання медичної допомоги українським полоненим.
- Бєлов Ярослав Олександрович (дані уточнюються) — російський засуджений, який відбував покарання в колонії, співпрацював з адміністрацією та брав участь у знущаннях над полоненими.
- Полковник Гєрасімов Сергій Єрмагенович очолював Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Брянській області з вересня 2020 по квітень 2024 року.
- Полковник Мішанов Олексій Олександрович з 22.04.2024 є начальником Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Брянській області.
- Полковник Нестеров Дмитро Іванович — з жовтня 2012 року очолює СІЗО №2.
- Ковальов Анатолій (дані уточнюються) — станом на 2022 рік обіймав посаду заступника начальника СІЗО з безпеки та оперативної роботи.
- Носов Олег (дані уточнюються) є чинним заступником начальника СІЗО з безпеки та оперативної роботи.
- Прищеп Олексій (дані уточнюються) — заступник начальника СІЗО з охорони.
- Прапорщик Кузякін Олег (дані уточнюються) — корпусний постовий. Українська воєнна розвідка встановила його причетність до катувань і побиття полонених.
- Полковник Сєдрісєв Василь Васильович з липня 2021 року очолює УФСВП рф у республіці Мордовія.