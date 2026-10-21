Київська ТПП та КМДА проведуть навчальну програму "Цифровий бізнес та його безпека"

Київська торгово-промислова палата спільно з Київською міською державною адміністрацією 28-29 жовтня проведуть дводенну навчальну програму «Цифровий бізнес та його безпека» в межах місячника кібербезпеки в Україні.

Захід відбудеться у змішаному форматі (онлайн та офлайн) і буде присвячений практичним аспектам ведення цифрового бізнесу, підвищенню цифрової стійкості компаній та питанням кіберзахисту.

Мета програми – надати представникам реального сектору економіки практичні інструменти для розвитку цифрового бізнесу та забезпечення його кібербезпеки.

До участі запрошені представники Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Департаменту кіберполіції Національної поліції України, провідні українські та міжнародні експерти у сфері цифровізації та кіберзахисту.

Учасники обговорять актуальні питання цифрової стійкості бізнесу в умовах війни, правове регулювання цифровізації в Україні та світі, сучасні цифрові бізнес-моделі, оптимізацію бізнес-процесів, підвищення конкурентоспроможності підприємств, а також практичні механізми захисту інформаційно-комунікаційних систем.

Окрему увагу буде приділено питанням протидії кібершахрайству, реагуванню на кіберінциденти, забезпеченню кібербезпеки фінансової системи, створенню ефективних систем кіберзахисту для малого та середнього бізнесу, а також кращим практикам навчання персоналу у сфері кібербезпеки.

Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації до 27 жовтня 2026 року за посиланням: https://digital-business.biz.ua/

Учасники, які успішно завершать навчальну програму, отримають сертифікати.

Актуальна програма заходу публікується на сайті https://digital-business.biz.ua/ та доступна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1j5uAudUNkd6E0f1EDhl88z70PDZ1L_gY/view

Реєстрація та додаткова інформація:

https://digital-business.biz.ua/