Опитування в США щодо додатків-помічників на базі ШІ викликає питання щодо конфіденційності

Опитування 2026 року, опубліковане AI Girlfriend Coach , показало, що 24,7 % із 1 709 проаналізованих респондентів із США пробували додаток із ШІ-подругою чи ШІ-хлопцем. Ці сервіси побудовані на постійних особистих розмовах, а не на робочих завданнях, що викликає питання щодо того, як вони обробляють особисті дані, якими діляться користувачі. Опитування оцінювало рівень використання та ставлення до таких додатків, а не практики збору чи зберігання даних окремими додатками.

Опитування свідчить про інтерес до особистих розмов із ШІ

У ході опитування 12,3 % респондентів зазначили, що наразі користуються додатком із ШІ-подругою чи ШІ-хлопцем.

Усім респондентам також було поставлено гіпотетичне запитання про те, що могло б спонукати їх користуватися таким додатком. Найпоширенішою відповіддю (56,6 %) було бажання мати з ким поговорити або почуватися менш самотнім. Ще 18,5 % вибрали поліпшення психічного здоров’я або боротьбу з депресією.

Ці відповіді свідчать про те, що люди пов’язують спілкування з ШІ-компаньйоном з особистими та потенційно делікатними потребами, хоча в опитуванні не досліджувалися теми, які користувачі насправді обговорюють. Саме тому актуальним стає питання конфіденційності. Наведені цифри описують уявні мотивації всіх респондентів. Вони не показують, що користувачі насправді розповідають цим додаткам.

Особисті розмови породжують питання щодо захисту даних

Додатки-компаньйони на базі ШІ можуть обробляти те, що користувачі пишуть у чатах. Це може включати особистий досвід, уподобання та подробиці про стосунки.

Для споживачів це порушує практичні питання:

Як довго зберігаються розмови?

Чи можуть користувачі видалити історію чатів та пов’язані з нею особисті дані?

Чи використовуються розмови для навчання або вдосконалення систем ШІ?

Хто має доступ до збережених розмов?

Що відбувається з особистими даними після видалення облікового запису?

Це окремі питання. Збір даних, їхнє зберігання, навчання моделей та обмін даними з третіми сторонами — це різні практики. Постачальники можуть по-різному підходити до кожного з цих аспектів, і опублікована політика конфіденційності постачальника є основним джерелом інформації про його підхід.

Це питання, що стосуються як споживачів, так і постачальників послуг. У ході опитування не було зафіксовано жодного випадку витоку даних або порушення конфіденційності.

Чому конфіденційність має значення для користувачів за межами США

Опитування охоплює лише респондентів із США. У ньому немає української вибірки, і воно не містить жодної інформації про українських користувачів.

Проте питання щодо збору, зберігання та видалення даних актуальні скрізь, де люди користуються цифровими послугами, що обробляють персональні дані. Те, чи підпадає конкретна послуга під дію певного національного чи регіонального законодавства, залежить від постачальника та обставин.

Для споживачів практичний крок простий. Перш ніж надавати дуже особисті дані, перевірте, які дані збирає сервіс і як він з ними поводиться, почавши з його політики конфіденційності.

Чого не показує опитування

Опитування показує заявлене використання та гіпотетичний інтерес у межах проаналізованої вибірки з США. Воно не встановлює, чи достатньо додатки-помічники на базі штучного інтелекту захищають дані користувачів.

Опитування було проведено за допомогою SurveyMonkey Audience 26 та 27 серпня 2026 року. Було зібрано 2 150 відповідей від дорослих мешканців США, з яких після перевірки якості було відібрано 1 709. Вибірка була збалансована за віком та статтю, але не за регіоном чи рівнем доходу. Результати ґрунтуються на самооцінці респондентів і не повинні розглядатися як репрезентативні для всієї країни.