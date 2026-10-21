УВКБ ООН та Вінницька обласна державна адміністрація посилюють співпрацю для підтримки переміщених людей і відновлення регіону

© Вінницька обласна державна адміністрація

Сьогодні Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Вінницька обласна державна адміністрація підписали Меморандум про взаєморозуміння, щоб посилити підтримку внутрішньо переміщених людей, тих, хто повернувся додому, та інших постраждалих від війни, що триває, а також сприяти відновленню регіону.

Від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Вінниччина надає прихисток і допомогу людям, які були змушені залишити свої домівки. Нині в області проживають близько 144 000 внутрішньо переміщених людей. Поряд із невідкладною допомогою вони потребують житла на тривалий термін, доступу до необхідних послуг і можливостей налагодити своє життя. Співпраця УВКБ ООН та обласної адміністрації покликана задовольнити ці потреби, підтримати приймаючі громади й допомогти сім’ям знайти довгострокові рішення.

© Вінницька обласна державна адміністрація

«Переміщені люди збагачують громади, які їх приймають, своїми навичками, досвідом і рішучістю. Проте почати життя на новому місці буває непросто через практичні труднощі, зокрема пошук житла, відновлення документів чи отримання необхідних послуг. Спільно з владою Вінниччини ми можемо допомогти подолати ці перешкоди, щоб люди змогли знову бути самостійними, ухвалювати рішення про своє майбутнє та брати активну участь у житті громади», — зазначила Бернадет Кастель-Голлінгсворт, Представниця УВКБ ООН в Україні.



«Для Вінниччини УВКБ ООН є важливим партнером у підтримці людей, які постраждали від війни. Росія посилила атаки по цивільній та критичній інфраструктурі, зокрема й у нашому регіоні.Водночас Вінниччина залишається прихистком для близько 144 тисяч внутрішньо переміщених людей, для яких актуальним залишається питання забезпечення житлом.

Підписаний Меморандум дасть змогу посилити нашу спільну роботу щодо довгострокових житлових рішень для людей, які через війну переїхали на Вінниччину, відновлення пошкодженого житла та допомоги родинам, які постраждали від російських обстрілів.Дякую УВКБ ООН за співпрацю та готовність й надалі бути поруч з людьми, які сьогодні найбільше потребують підтримки», - зазначила Наталя Заболотна, голова Вінницької обласної державної адміністрації.

© Вінницька обласна державна адміністрація

Одним із ключових напрямів співпраці є поліпшення житлових умов. Особливу увагу приділятимуть ремонту житла для переміщених жінок, чоловіків, дівчат і хлопців, а також пошуку довгострокових житлових рішень для людей, які мешкають у місцях тимчасового проживання. Цього року УВКБ ООН відновило підтримку ремонтів житла для переміщених людей в області. Наразі роботи тривають у 40 приватних будинках. Меморандум також охоплює юридичну та психосоціальну допомогу, сприяння доступу до соціальних послуг, грошову допомогу, забезпечення предметами першої необхідності й підтримку в зимовий період.

Ця співпраця є продовженням допомоги, яку УВКБ ООН та його партнери вже надають у регіоні. З 2022 року вони надали юридичну допомогу понад 44 000 людей, а психосоціальну підтримку отримали понад 30 000 людей. Упродовж 2022–2024 років понад 77 000 людей отримали предмети першої необхідності. УВКБ ООН також допомогло відремонтувати 142 помешкання для переміщених людей у 2023–2024 роках і створити тимчасове житло для 14 домогосподарств у Шипинках у 2024–2025 роках. Поточні ремонти 40 приватних будинків планують завершити до кінця 2026 року.

© Вінницька обласна державна адміністрація

У Лукашівці Ладижинської громади в межах пілотного проєкту «Куточок» (QTochok) на земельних ділянках комунальної власності облаштовують будинки з усім необхідним для 10 переміщених сімей, у яких загалом понад 50 людей. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. Нове поселення створюють для сімей, які в найближчій перспективі не зможуть повернутися додому. Тут вони матимуть житло на тривалий термін із доступом до послуг і можливостей працевлаштування в розташованому поруч Ладижині.

УВКБ ООН також допомагає Радам ВПО зі стратегічним плануванням, надає консультації та підтримує проведення інформаційних заходів. У межах меморандуму УВКБ ООН та обласна адміністрація посилюватимуть співпрацю з гуманітарними партнерами, організаціями, які працюють у сферах відновлення й розвитку, та міжнародними фінансовими організаціями. Це допоможе поєднати невідкладну допомогу з подальшим відновленням і пошуком довгострокових рішень для людей, які постраждали від війни.