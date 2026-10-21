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Як захистити Tелеграм від злому: П'ять головних кроків безпеки - ЦПД

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Як захистити Tелеграм від злому: П'ять головних кроків безпеки - ЦПД
Фото: Pixabay

«Проголосуй за мою донечку під номером 5 у конкурсі!» – отримували таке повідомлення в Telegram?

За ним може ховатися одна з найпоширеніших схем кібершахрайства. Вас просять перейти за посиланням, після чого ви можете втратити доступ до свого акаунту. А шахраї – використати його для викрадення персональних даних, виманювання грошей чи інших протиправних дій, попереджають у Центрі протидії дезінформації.

Варто пам’ятати, що жоден месенджер не гарантує абсолютного захисту від шахрайства та зламу. Проте уважність і правильні налаштування акаунту допоможуть знизити ймовірність таких ситуацій.

Чи перевіряли ви, хто може додавати вас до груп, бачити номер телефону, фото профілю та іншу інформацію?

У картках – п’ять простих кроків, які допоможуть обмежити небажані запрошення, перевірити пристрої, підключені до вашого акаунту в Telegram та зменшити ризик його зламу.

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#захист #телеграм
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