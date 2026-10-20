Done розширює присутність у Чорноморському регіоні та виходить на ринок Туреччини

Група компаній Done почала роботу в Туреччині — на ринку, який у 2025 році імпортував товарів приблизно на $365,4 млрд і де 41,8% МСБ залишаються частково або повністю обмеженими в доступі до кредиту. Це найвища частка серед сусідніх економік.

Done — група компаній, до якої входять ТОВ «ДАНН.» (Україна), Done Polska та Done Switzerland AG і яка з 2011 року надає послуги з логістики, управління ланцюгами постачання та платіжні рішення для торговельних операцій, — розпочала діяльність у Туреччині та призначила Філіз Юнал CEO Done Türkiye. Цей крок посилює присутність Done у Східній Європі та Чорноморському регіоні, де імпортери відчувають тиск на оборотний капітал і потребують інтегрованіших торговельних сервісів.

Чому турецьким імпортерам потрібні гнучкіші умови оплати

Багато турецьких імпортерів стикаються з тиском на оборотний капітал, який може обмежувати їхню здатність розміщувати нові замовлення, збільшувати обсяги закупівель і використовувати можливості для зростання, — попри розвинені банківський, факторинговий і лізинговий сектори Туреччини. За останнім опитуванням Global Trade Finance Gap Survey Азійського банку розвитку (ADB), світовий дефіцит торговельного фінансування у 2025 році становив $2,5 трлн — стільки ж, скільки у 2023-му, або приблизно 10% світової торгівлі.

«Туреччина поєднує велику кількість МСБ, суттєву залежність від імпортних ресурсів і структурний тиск на оборотний капітал, — зазначила Філіз Юнал, CEO Done Türkiye. — Інтегрований підхід Done здатен одночасно розв'язати кілька з цих викликів, а стратегічне розташування Туреччини між Європою, Азією та Близьким Сходом дає моделі потенціал за межами внутрішнього ринку».

Філіз Юнал та Антон Скоробогатов, член ради директорів Done Türkiye і колишній власник ТОВ «ДАНН.» (Україна), публічно представили підхід компанії до турецького ринку на конференції в Стамбулі «Redesigning the Supply Chain: From Parts to the Whole» («Переосмислення ланцюга постачання: від частин до цілого»). Захід Done Türkiye організувала спільно із митною консалтинговою компанією Subaşı Gümrük Müşavirliği A.Ş. та спеціалізованою організованою промисловою зоною виробників автокомпонентів TOSB. Спікери презентували скоординовану модель управління імпортом, що охоплює закупівлю, платежі постачальникам, гнучкі варіанти оплати для клієнтів, логістику, митне оформлення через профільних партнерів і складське зберігання.

«Імпортерові не потрібно мати п'ять різних підрядників лише для того, щоб довезти одну партію товару з фабрики за кордоном до власного складу, — зазначив Антон Скоробогатов. — Ми координуємо закупівлю та платежі постачальникам, пропонуємо клієнтам гнучкі варіанти оплати, організовуємо перевезення і керуємо митним оформленням через наших профільних партнерів — як єдиним інтегрованим процесом, а не низкою розрізнених етапів».

Нова бізнес-модель для турецького ринку

Модель Done побудована навколо самої торгової операції: група закуповує товари у виробників у Європі та Азії на погоджених умовах, координує платежі постачальникам і пропонує імпортерам гнучкі варіанти оплати. Залежно від угоди та доступних логістичних рішень товар може зберігатися на складах ліцензованих партнерів і відвантажуватися повністю або частинами. Перед початком співпраці постачальники проходять перевірку через інструменти due diligence, як-от AsiaVerify і World-Check від London Stock Exchange Group, а кожна одиниця товару на складі має реєстраційний запис. Він може слугувати незалежним і придатним для аудиту підтвердженням, якщо спір із постачальником колись дійде до суду.

Інтегрований підхід до управління імпортом

Філіз Юнал, яка очолює офіс у Туреччині, має понад 30 років досвіду в міжнародній торгівлі, фінансових послугах і розвитку МСБ — від керівних посад у банках до консультаційних проєктів для IFC та ініціатив зі створення законодавства про факторинг у кількох країнах. У Done Türkiye вона з нуля вибудувала стратегію виходу на ринок і операційну модель.

«За багато років роботи в екосистемах торгового фінансування та фінансування ланцюгів постачання я побачила в Done ланку, якої бракувало між виконанням торговельних операцій, інтегрованим управлінням ланцюгом постачання та гнучкими платіжними рішеннями», — зазначила вона.

Група, що стоїть за експансією

Done, заснована у 2011 році, сьогодні працює на чотирьох ринках через чотири юридичні особи — ТОВ «ДАНН.» в Україні, Done Polska Sp. z o.o., Done Global Dış Ticaret A.Ş. у Туреччині та Done Switzerland AG. За даними групи, Done провела понад 4 000 торговельних операцій за участі 1 808 постачальників і виробників, з 0 зафіксованих неплатежів. Група повідомляє про 417 клієнтів станом на кінець 2025 року, річний оборот $315 млн за 2025 рік. Туреччина стала четвертим ринком Done після Швейцарії, Польщі та України.