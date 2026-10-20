«Укрнафта» розвиває системи підтримування пластового тиску: наскільки зріс видобуток

«Укрнафта» розвиває системи підтримування пластового тиску для підвищення ефективності розробки родовищ.

Для родовищ, які експлуатуються тривалий час і становлять значну частину активів «Укрнафти», управління пластовою енергією є одним із ключових технологічних напрямів.

У процесі експлуатації тиск у пласті природно знижується. ППТ дозволяє управляти цим процесом за рахунок закачування води, газу та інших безпечних для довкілля засобів. Це допомагає підтримувати енергію пласта, покращувати витіснення нафти до свердловин та підвищувати коефіцієнт нафтовилучення.

«Для «Укрнафти» це частина системної технологічної модернізації розробки родовищ. Наше завдання — точніше управляти процесами у пласті та ефективніше використовувати потенціал наявної ресурсної бази. Сьогодні ППТ застосовується на 19 родовищах компанії. З грудня 2022 року по вересень 2026 року команда провела комплексний аналіз цього напряму на 16 родовищах. На п'яти встановили сучасне обладнання для обліку закачування, ще на трьох застосували потоковідхиляючі композиції у п'яти нагнітальних свердловинах, — зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. — Практичний ефект проведеної оптимізації за цей період становив 7,2 тис. тонн додатково видобутої нафти».

Наступний етап — застосування більш складних технологічних рішень. До 2030 року компанія планує реалізувати три ключові проєкти: створити ППТ на одному з найперспективніших родовищ компанії, розширити наявну систему на іншому та застосувати полімерне заводнення на одному з експлуатаційних об'єктів.

За розрахунками, сукупний ефект від цих проєктів може становити близько 100 тис. тонн додатково вилученої нафти протягом п'яти років після їх реалізації.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.