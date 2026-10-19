PROSTRANSTVO адаптувала систему управління будівельними проєктами до умов воєнної економіки

Одеська девелоперська компанія PROSTRANSTVO переглянула підходи до фінансового планування, управління ресурсами та реалізації будівельних проєктів в умовах повномасштабної війни. Основним пріоритетом стало збереження фінансової стійкості та можливості виконувати зобов’язання перед покупцями попри нестабільність ринку.

Одним із головних викликів для будівельної галузі залишається неможливість прогнозувати витрати та строки реалізації проєктів із тією точністю, яка була доступна до 2022 року. Зміни вартості матеріалів, дефіцит кваліфікованих працівників, перебої з енергопостачанням та ускладнення логістики потребують регулярного перегляду фінансових і виробничих планів.

За словами партнера та фінансового директора PROSTRANSTVO Олександра Соколовського, який працює у сфері девелопменту з 2005 року, ключовим завданням стало формування системи управління, здатної швидко реагувати на зміну зовнішніх обставин.

«Раніше девелопер міг спиратися на довгострокову фінансову модель із відносно прогнозованими параметрами. Сьогодні важливо не просто мати план, а постійно перевіряти його життєздатність. Фінансова дисципліна полягає не лише в контролі витрат, а й у здатності своєчасно ухвалювати рішення, які дозволяють продовжувати будівництво», — пояснює Олександр Соколовський.

Його професійний досвід охоплює банківський сектор, інвестиційні проєкти та фінансове управління. У PROSTRANSTVO цей досвід застосовується для оцінювання економічної стійкості проєктів, планування ресурсів і координації фінансових рішень із фактичним перебігом будівництва.

Результатом адаптації операційних процесів стало продовження реалізації проєктів навіть в умовах воєнного стану. Після початку повномасштабного вторгнення компанія призупинила будівельні роботи не більше ніж на чотири місяці, відновивши активну діяльність уже влітку 2022 року.

За даними PROSTRANSTVO, протягом повномасштабної війни компанія ввела в експлуатацію понад 147 тис. кв. м нерухомості. Це перевищує показник чотирьох попередніх довоєнних років, коли було введено понад 91 тис. кв. м. Наразі компанія реалізує 12 проєктів.

Одним із прикладів роботи в нових умовах став Spatium Hotel — п’ятизірковий готель на 220 номерів, збудований під час повномасштабної війни. Проєкт передбачає захищені приміщення на підземних рівнях, що відображає зміну вимог до безпеки об’єктів нерухомості.

Окрему увагу девелопер приділяє змінам попиту. Покупці дедалі частіше оцінюють не лише планування, розташування та інфраструктуру житлових комплексів, а й автономність будинків, наявність укриттів і надійність компанії, яка реалізує проєкт.

У PROSTRANSTVO зазначають, що в найближчі роки визначальним чинником розвитку девелоперського ринку буде здатність компаній поєднувати фінансову дисципліну, адаптивне управління та довгострокову якість будівництва.

Про компанію: https://prostranstvo.in.ua/

Проєкт Spatium Hotel: https://spatiumhotel.com.ua/