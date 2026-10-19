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Львів на один день стане столицею спортивного маркетингу країни. SBC Summit Ukraine вперше відбудеться за межами Києва

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28 жовтня відбудеться VI Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 Lviv. Подія вперше виходить за межі столиці, підтверджуючи статус головної події року у спортивному маркетингу, актуальної для всієї країни. Barvy Event Hall прийматиме понад 600 учасників та 40+ спікерів, які виступатимуть на двох сценах.

SBC Summit Ukraine – флагманська конференція спільноти Sport&Business Club, яка проходить двічі на рік, і 2024 року є головним майданчиком для діалогу між спортом, бізнесом і медіа в Україні. Захід об'єднує ключових гравців галузі – представників спортивних клубів, ліг та федерацій, медіа й бізнесу, залучених до спорту. Програма конференції охопить найактуальніші теми галузі – від бренд-стратегій і спонсорства до розвитку спорту, digital-комунікацій та медіа в умовах воєнного часу.

Серед аже анонсованих спікерів:

  • Матвій Бідний – Міністр молоді та спорту України
  • Дмитро Стрижов – засновник та член Наглядової ради SHERIFF
  • Олексій Дніпров – віцепрезидент НОК України, президент Української падел федерації, ректор КНУБА
  • Роман Федишин – президент ГК «Галичанка», голова Федерації гандболу України у Львівській області
  • Андрій Ребрина – директор ДУ «Агенція масового спорту України»
  • Ігор Грищенко – генеральний секретар Української асоціації футболу
  • Роман Хім'як – директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації
  • Антон Нікулін – директор Офісу спорту Львівської міської ради
  • Борис Цомая – маркетинг-директор РІЕЛ
  • Станіслав Горуна – бронзовий призер Олімпійських ігор з карате, засновник турніру Horuna Cup, співзасновник стартапу DuelDuck

  • Євген Дикий – президент Української Прем'єр-Ліги
  • Данило Щестюк – керівник департаменту Digital проєктів 1+1 media
  • Ігор Полосьмак – комерційний директор Київстар ТБ
  • Петро Адамик – перший віцепрезидент Української асоціації регбі, президент Федерації регбі Львівщини
  • Олег Шпур – засновник Leo Family Group та приватного спортивно-освітнього ліцею «Знання та сила»
  • Андрій Русол – генеральний директор ФК «Карпати»
  • Євген Будерацький – заступник головної редакторки «Української Правди»
  • Ярослав Свищ – ректор Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського
  • Роман Гапачило – президент парахокейного клубу «Незламні» (Львів)
  • Олег Щербаков – головний редактор Tribuna.com

  • Артем Федецький – ексгравець «Карпат», «Дніпра», «Шахтаря» та збірної України, володар Кубку УЄФА, президент ФК «Карпатські Ведмеді»
  • Ростислав Тучак – засновник та СЕО BotsBand
  • Андрій Шевчук – експерт з візуальних комунікацій, режисер презентацій, засновник SHEVCHUK BURO
  • Андрій Ковальський – журналіст, ведучий телеканалу ICTV
  • Микола Середич – директор з медіа, маркетингу і цифрової трансформації Української асоціації футболу
  • Юрій Гладкий – СЕО бренд-маркетингової агенції Grape, співзасновник Kryla Karpaty
  • Євген Кузьменко – засновник та СЕО PlayVision
  • Євген Єфіменко – Co-Founder & CEO Brendari
  • Аріна Євдокименко – ведуча УПЛ ТБ, спортивна журналістка, модераторка панельної дискусії
  • Олексій Брага – засновник та СЕО Sport Business Media Agency

Придбати квитки на SBC Summit Ukraine 2026 Lviv можна за посиланням: WayForPay. Квиток категорії SPORT включає відвідування конференції та нетворкінг із профільними учасниками заходу, вхід в спільноту Sport&Business Club, пакет учасника, фото/відео звіт з конференції.

Квиток категорії BUSINESS додатково включає доступ у business lounge та зону спікерів, ексклюзивний нетворкінг з ключовими представниками спорту, бізнесу та медіа, зону гостинності від партнерів, пріоритетний вхід на захід fast line, місця в 1-4 рядах залу, доступ до презентацій спікерів, відеозапис заходу та безкоштовне гарантоване паркомісце.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер VI Всеукраїнської конференції.

 

#sbc_summit_ukraine_2026_lviv
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