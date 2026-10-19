Львів на один день стане столицею спортивного маркетингу країни. SBC Summit Ukraine вперше відбудеться за межами Києва

28 жовтня відбудеться VI Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 Lviv. Подія вперше виходить за межі столиці, підтверджуючи статус головної події року у спортивному маркетингу, актуальної для всієї країни. Barvy Event Hall прийматиме понад 600 учасників та 40+ спікерів, які виступатимуть на двох сценах.

SBC Summit Ukraine – флагманська конференція спільноти Sport&Business Club, яка проходить двічі на рік, і 2024 року є головним майданчиком для діалогу між спортом, бізнесом і медіа в Україні. Захід об'єднує ключових гравців галузі – представників спортивних клубів, ліг та федерацій, медіа й бізнесу, залучених до спорту. Програма конференції охопить найактуальніші теми галузі – від бренд-стратегій і спонсорства до розвитку спорту, digital-комунікацій та медіа в умовах воєнного часу.

Серед аже анонсованих спікерів:

Матвій Бідний – Міністр молоді та спорту України

– Міністр молоді та спорту України Дмитро Стрижов – засновник та член Наглядової ради SHERIFF

– засновник та член Наглядової ради SHERIFF Олексій Дніпров – віцепрезидент НОК України, президент Української падел федерації, ректор КНУБА

– віцепрезидент НОК України, президент Української падел федерації, ректор КНУБА Роман Федишин – президент ГК «Галичанка», голова Федерації гандболу України у Львівській області

– президент ГК «Галичанка», голова Федерації гандболу України у Львівській області Андрій Ребрина – директор ДУ «Агенція масового спорту України»

– директор ДУ «Агенція масового спорту України» Ігор Грищенко – генеральний секретар Української асоціації футболу

– генеральний секретар Української асоціації футболу Роман Хім'як – директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації

– директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Антон Нікулін – директор Офісу спорту Львівської міської ради

– директор Офісу спорту Львівської міської ради Борис Цомая – маркетинг-директор РІЕЛ

– маркетинг-директор РІЕЛ Станіслав Горуна – бронзовий призер Олімпійських ігор з карате, засновник турніру Horuna Cup, співзасновник стартапу DuelDuck

Євген Дикий – президент Української Прем'єр-Ліги

– президент Української Прем'єр-Ліги Данило Щестюк – керівник департаменту Digital проєктів 1+1 media

– керівник департаменту Digital проєктів 1+1 media Ігор Полосьмак – комерційний директор Київстар ТБ

– комерційний директор Київстар ТБ Петро Адамик – перший віцепрезидент Української асоціації регбі, президент Федерації регбі Львівщини

– перший віцепрезидент Української асоціації регбі, президент Федерації регбі Львівщини Олег Шпур – засновник Leo Family Group та приватного спортивно-освітнього ліцею «Знання та сила»

– засновник Leo Family Group та приватного спортивно-освітнього ліцею «Знання та сила» Андрій Русол – генеральний директор ФК «Карпати»

– генеральний директор ФК «Карпати» Євген Будерацький – заступник головної редакторки «Української Правди»

– заступник головної редакторки «Української Правди» Ярослав Свищ – ректор Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського

– ректор Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського Роман Гапачило – президент парахокейного клубу «Незламні» (Львів)

– президент парахокейного клубу «Незламні» (Львів) Олег Щербаков – головний редактор Tribuna.com

Артем Федецький – ексгравець «Карпат», «Дніпра», «Шахтаря» та збірної України, володар Кубку УЄФА, президент ФК «Карпатські Ведмеді»

– ексгравець «Карпат», «Дніпра», «Шахтаря» та збірної України, володар Кубку УЄФА, президент ФК «Карпатські Ведмеді» Ростислав Тучак – засновник та СЕО BotsBand

– засновник та СЕО BotsBand Андрій Шевчук – експерт з візуальних комунікацій, режисер презентацій, засновник SHEVCHUK BURO

– експерт з візуальних комунікацій, режисер презентацій, засновник SHEVCHUK BURO Андрій Ковальський – журналіст, ведучий телеканалу ICTV

– журналіст, ведучий телеканалу ICTV Микола Середич – директор з медіа, маркетингу і цифрової трансформації Української асоціації футболу

– директор з медіа, маркетингу і цифрової трансформації Української асоціації футболу Юрій Гладкий – СЕО бренд-маркетингової агенції Grape, співзасновник Kryla Karpaty

– СЕО бренд-маркетингової агенції Grape, співзасновник Kryla Karpaty Євген Кузьменко – засновник та СЕО PlayVision

– засновник та СЕО PlayVision Євген Єфіменко – Co-Founder & CEO Brendari

– Co-Founder & CEO Brendari Аріна Євдокименко – ведуча УПЛ ТБ, спортивна журналістка, модераторка панельної дискусії

– ведуча УПЛ ТБ, спортивна журналістка, модераторка панельної дискусії Олексій Брага – засновник та СЕО Sport Business Media Agency

Придбати квитки на SBC Summit Ukraine 2026 Lviv можна за посиланням: WayForPay. Квиток категорії SPORT включає відвідування конференції та нетворкінг із профільними учасниками заходу, вхід в спільноту Sport&Business Club, пакет учасника, фото/відео звіт з конференції.

Квиток категорії BUSINESS додатково включає доступ у business lounge та зону спікерів, ексклюзивний нетворкінг з ключовими представниками спорту, бізнесу та медіа, зону гостинності від партнерів, пріоритетний вхід на захід fast line, місця в 1-4 рядах залу, доступ до презентацій спікерів, відеозапис заходу та безкоштовне гарантоване паркомісце.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер VI Всеукраїнської конференції.