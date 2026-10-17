У Бухаресті 22-23 жовтня відбудеться міжнародний форум з відбудови України

Міжнародний форум Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment («Відбудова України: безпека, можливості, інвестиції») відбудеться 22-23 жовтня 2026 року в Бухаресті (Румунія) на виставковому майданчику ROMEXPO, павільйон C2.

Захід об'єднає представників органів державної влади України, Румунії та інших європейських країн, міжнародних фінансових організацій, інвесторів, бізнесу та експертного середовища.

Організатором форуму виступає румунський аналітичний центр New Strategy Center у партнерстві з Торгово-промисловою палатою Румунії. Академічним партнером заходу є Бухарестський університет агрономічних наук і ветеринарної медицини (USAMV).

Згідно з оновленою програмою, протягом двох днів заплановано 31 тематичну панельну дискусію, присвячену залученню міжнародного капіталу до відновлення України, розвитку транспортної та енергетичної інфраструктури, промисловій кооперації, оборонним технологіям, продовольчій безпеці та транскордонному співробітництву.

Одним із ключових напрямів форуму стане обговорення ролі Румунії як регіонального логістичного та інвестиційного центру для відбудови України. Зокрема, учасники розглянуть перспективи розвитку транспортних коридорів між Україною, Румунією та Молдовою, розширення можливостей дунайських портів, а також створення нових залізничних і автомобільних маршрутів між Балтійським та Чорним морями.

Окрему увагу буде приділено інвестиційним можливостям українських регіонів. У програмі передбачені спеціальні презентації проєктів Київської, Закарпатської, Івано-Франківської, Вінницької, Чернівецької, Одеської та Херсонської областей.

Представники місцевої влади, агенцій регіонального розвитку та бізнесу обговорять залучення іноземних інвесторів, реалізацію інфраструктурних проєктів і розвиток співпраці з румунськими партнерами.



22 жовтня основний акцент буде зроблено на економічному відновленні, фінансуванні та інвестиціях. Учасники розглянуть механізми залучення приватного капіталу, можливості міжнародних банків розвитку, програми підтримки українського бізнесу та перспективи відновлення житлової й промислової інфраструктури.

Серед заявлених учасників першого дня - президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, виконавча директорка UkraineInvest Марина Хлистун, виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, представники Європейського інвестиційного банку, німецького банку розвитку KfW, японського JBIC, польського BGK та інших міжнародних фінансових установ.

У межах дискусії щодо фінансування відбудови передбачено дистанційний виступ представника українського уряду. Окремі панелі будуть присвячені розвитку аграрного сектору, забезпеченню глобальної продовольчої безпеки, модернізації енергетики та розвитку відновлюваних джерел енергії.

Також 22 жовтня відбудеться презентація платформи Together for Ukraine, ініційованої New Strategy Center для розвитку співробітництва та підтримки України.

Питання людського капіталу стануть предметом окремої дискусії за участю директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елли Лібанової. Учасники обговорять проблеми повернення українських громадян з-за кордону, кадрового забезпечення економіки та підготовки фахівців для відбудови.



23 жовтня програма форуму буде зосереджена на безпекових викликах, розвитку оборонної промисловості, енергетичній стійкості та транскордонній співпраці.

Зокрема, заплановано панельні дискусії щодо міжнародних гарантій безпеки України, перспектив припинення російської агресії, застосування безпілотних систем і розвитку спільного виробництва оборонної продукції українськими та європейськими підприємствами.

У дискусії щодо безпекових гарантій заявлена участь радника президента України з питань зовнішньої політики Ігоря Жовкви, колишнього прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова, представників США, Японії та європейських аналітичних центрів.

Окрема сесія буде присвячена реінтеграції ветеранів і використанню їхнього професійного потенціалу у відновленні економіки. Серед учасників зазначений заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

Енергетичний блок другого дня передбачає обговорення підготовки української енергосистеми до зимового періоду, захисту критичної інфраструктури, співпраці у Чорноморському регіоні та перспектив залучення міжнародних компаній до енергетичних проєктів. Серед заявлених учасників - представники НАК «Нафтогаз України», OMV Petrom, ROMGAZ, японської JICA та інших енергетичних компаній і організацій.

Важливе місце в програмі посідатимуть питання участі румунського бізнесу у відбудові України. Спеціальна панель буде присвячена фінансовим інструментам, інституційній підтримці та можливостям реалізації спільних інвестиційних проєктів.

Завершальні дискусії форуму стосуватимуться перспектив післявоєнної безпеки Європи, розвитку оборонно-промислової співпраці, міжнародної відповідальності Росії та механізмів компенсації збитків, завданих Україні війною.

Організатори зазначають, що метою форуму є створення практичного майданчика для діалогу між українськими та міжнародними компаніями, фінансовими установами, представниками державних органів і місцевого самоврядування. Особливий акцент робиться на визначенні конкретних інвестиційних можливостей і формуванні партнерств, спрямованих на довгострокове економічне відновлення України.

New Strategy Center - незалежний румунський аналітичний центр, який спеціалізується на питаннях безпеки, оборони, зовнішньої політики, енергетики та регіонального співробітництва. Організація проводить міжнародні конференції та експертні заходи, присвячені стратегічним викликам у Чорноморському регіоні та Центрально-Східній Європі. Нинішній форум продовжує серію заходів щодо ролі Румунії у відновленні України, організованих New Strategy Center у 2023 та 2025 роках.

Детальна програма форуму та інформація про учасників доступні на офіційному сайті заходу.

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» є медіапартнером заходу.