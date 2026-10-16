Активісти Svitanok NYC біля штаб-квартири Червоного Хреста у Вашингтоні закликали активізувати допомогу жителям окупованих територій України

Біля штаб-квартири Червоного Хреста у Вашингтоні, округ Колумбія, близько 20 українців та інших прихильників України, які прибули з Вашингтона, Нью-Йорка та Вірджинії, об’єдналися, щоб привернути увагу до гуманітарної кризи, яка триває на окупованих Росією українських територіях. Особливу увагу учасники мітингу приділили місту Олешки Херсонської області.

Червоний Хрест — одна з найбільших гуманітарних організацій у світі, що має значні ресурси та можливості для допомоги українцям в Олешках та інших населених пунктах, які потерпають від російської окупації. Svitanok NYC закликає організацію й надалі спрямовувати свої ресурси та зусилля на підтримку українців, які переживають жахіття окупації. За належної підтримки Червоного Хреста більше українців могли б отримати доступ до життєво необхідної допомоги, яка наразі залишається для багатьох недосяжною.

"Цей світ несправедливий, і так не повинно бути. Але зміни починаються з дій — саме тому ми сьогодні тут. І сам факт того, що ми всі зібралися сьогодні разом, означає, що ми вже зробили свій мінімальний моральний внесок: розповіли правду про те, що насправді відбувається там сьогодні", — заявив Олександр Таран, засновник і президент Svitanok NYC.

Одна з учасниць мітингу розповіла про своє походження з Республіки Татарстан у Росії. Вона поділилася історією утисків татарського народу, його мови та культури з боку радянського й російського імперіалізму. Зокрема, розповіла про те, як її бабуся й дідусь постраждали від жорстокої радянської практики депортації людей до сибірських ГУЛАГів, де вони були змушені виконувати виснажливу й нелюдську працю, яка нерідко закінчувалася смертю. Щоб забезпечити собі свободу та краще майбутнє для своїх дітей, її батьки переїхали до Польщі.

Учасниця наголосила, що її підтримка українців ґрунтується на болісному досвіді кількох поколінь, які зазнали насильства та утисків під владою Росії. Вона також підкреслила важливість відкрито говорити про трагедію та привертати увагу міжнародної спільноти до голоду й воєнних злочинів, що відбуваються сьогодні в Олешках.

Проводячи ці мітинги, Svitanok NYC прагне спонукати Червоний Хрест активніше долучитися до подолання гуманітарних наслідків російської агресії проти України та надати допомогу мирним українцям, які живуть у постійному страху перед російським насильством і репресіями.

Svitanok NYC також висловлює вдячність усім, хто долучився до мітингів і допоміг зробити голос організації гучнішим, а її заклик до Червоного Хреста — почутим.

Svitanok — українська громадська організація, що базується в Нью-Йорку та працює над підтримкою України й посиленням українського голосу у Сполучених Штатах. Організація займається адвокацією інтересів України, протидіє російській дезінформації, підтримує українську громаду та реалізує громадські й культурні ініціативи, покликані допомогти американській аудиторії краще зрозуміти Україну, її історію та боротьбу за свободу, яка триває досі.