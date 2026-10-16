Заступниця міністра культури України Тетяна Філевська вперше відвідала Славську громаду на Львівщині. Під час візиту вона ознайомилася з місцевими туристичними ініціативами, підприємствами, які зберігають бойківські традиції, та будівництвом всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Головною темою зустрічі став розвиток Славська як сучасної туристичної дестинації, де масштабні інвестиції поєднуються з підтримкою місцевого бізнесу, збереженням культурної спадщини та створенням нових можливостей для мешканців.

Славська громада представила заступниці міністра культури України своє бачення розвитку туризму – від бойківських традицій до сучасного гірського курорту

Славська громада – один із відомих туристичних центрів українських Карпат, який сьогодні проходить новий етап розвитку. Поряд із традиційним гірськолижним відпочинком тут розвиваються гастрономічний, культурний, активний та інші види туризму, з'являються нові підприємства й реалізуються масштабні інвестиційні проєкти.

Під час візиту Тетяна Філевська зустрілася з представниками місцевого самоврядування, підприємцями та командою GORO Mountain Resort. Учасники обговорили можливості розвитку туристичної інфраструктури, підтримку малого бізнесу, популяризацію бойківської культурної спадщини та роль держави у становленні сучасних туристичних дестинацій.

"Ми раді візиту заступниці міністра культури України до нашої громади, адже туризм є одним із ключових напрямів її розвитку. Для нас було важливо представити туристичний потенціал території та показати, як співпраця місцевої влади, громади й інвестора, який розвиває всесезонний курорт, створює нові можливості для регіону. Така взаємодія допомагає розвивати туристичну інфраструктуру, відкриває перспективи для місцевого підприємництва та сприяє збереженню культурної спадщини. Важливо, щоб розвиток курорту позитивно впливав на життя мешканців і давав місцевому бізнесу можливість зростати разом із туристичною дестинацією", - зазначив Олег Даниляк, в.о. голови Славської селищної ради.

Місцеві підприємці зберігають і розвивають бойківські традиції

Важливою частиною візиту стало знайомство з підприємцями, які перетворюють місцеву культурну спадщину на сучасний туристичний досвід.

Зокрема, заступниця міністра відвідала ресторан-пекарню "Спадок" Людмили Яромій, розташовану в автентичній бойківській хаті віком понад 100 років. Тут випікають хліб на заквасці, яку в родині зберігають близько 30 років, та готують традиційні страви бойківської кухні за сімейними рецептами.

Ще однією локацією стала кузня Ірини Попович та Юлії Ковальської, де зберігають і розвивають ковальське ремесло та проводять майстер-класи з ковальства та ткацтва.

"Такі підприємства є прикладами того, як традиції можуть отримувати нове життя, створювати робочі місця та приваблювати туристів. Для Славської громади важливо, щоб розвиток туризму відкривав можливості для місцевих мешканців – від родинних ресторанів і ремісничих майстерень до садиб, готелів та виробників локальної продукції", - підкреслив Олег Даниляк, в.о. голови Славської селищної ради.

GORO Mountain Resort відкриває нові можливості для всієї громади

Одним із найбільших інвестиційних проєктів, що реалізуються на території громади, є всесезонний гірський курорт GORO Mountain Resort, який будує OKKO Group поблизу села Волосянка. Загальний обсяг запланованих інвестицій у проєкт становить 1,5 млрд доларів. Першу чергу курорту планують відкрити влітку 2027 року. До 2030 року проєкт передбачає створення близько 6000 робочих місць.

Очікується, що розвиток курорту сприятиме збільшенню туристичних потоків протягом усього року, зростанню попиту на послуги місцевих підприємців, появі нових бізнесів і додатковим надходженням до місцевого бюджету.

Для громади важливо, щоб туристи, які приїжджатимуть на курорт, відкривали для себе й інші локації Славського регіону: знайомилися з місцевою кухнею, ремеслами, культурою та природними пам'ятками, користувалися послугами місцевих підприємців.

"Ми створюємо курорт європейського рівня, концепція якого ґрунтується на синергії курорту та громади. Для нас важливо, щоб туристи приїжджали до Славська не лише заради відпочинку в горах, а й щоб відкривали для себе автентичну Бойківщину, її культуру, ремесла, традиції та кухню. Саме тому паралельно з будівництвом курорту ми працюємо над розвитком громади, підтримкою місцевого підприємництва та збереженням культурної спадщини. Ми хочемо, щоб туристи знайомилися з живими традиціями краю через людей, які тут народилися, живуть і продовжують їх розвивати", - зазначив Володимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort та GORO Development.

Збереження природної та культурної спадщини

Окремою темою обговорення стало збереження природного середовища Карпат і культурної ідентичності регіону в умовах розвитку туризму. У Славській громаді зосереджена багата спадщина Бойківщини – традиційна архітектура, ремесла, кухня, звичаї та історичні місця. Їх збереження й популяризація є важливою складовою розвитку туристичної привабливості території.

Паралельно реалізуються природоохоронні ініціативи. Зокрема, GORO спільно з партнерами впроваджує довгострокову програму відновлення лісів, яка передбачає висадження понад мільйона дерев упродовж 15 років.

Славсько має потенціал стати європейською туристичною дестинацією

За підсумками візиту Тетяна Філевська відзначила активність місцевих підприємців, гостинність мешканців і співпрацю місцевої влади з бізнесом.

"Команда Міністерства культури України продовжує працювати над розвитком туристичної галузі. Славсько показує, як культурна спадщина й природні ресурси можуть стати основою для розвитку туризму та місцевого бізнесу. Посилюємо співпрацю з громадами й працюємо над інструментами, які допоможуть їм розвивати туристичні ініціативи, зберігати культуру та створювати нові можливості для мешканців. Так туризм сприятиме розвитку громад і допомагатиме відкривати Україну", - зазначила Тетяна Філевська, заступниця міністра культури України.

Для Славської громади розвиток туризму – це насамперед можливість створювати нові робочі місця, підтримувати підприємців, покращувати інфраструктуру та підвищувати якість життя мешканців. Співпраця з державою, інвесторами й місцевим бізнесом має допомогти реалізувати цей потенціал, зберігаючи природну та культурну унікальність краю.