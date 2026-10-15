В Україні стартує рейтинг ТОП-50 рішень розподіленої генерації та систем накопичення енергії

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" спільно з громадською організацією "Ліга енергетичного розвитку України" оголошують про старт проєкту Energy Resilience Ukraine 2026 - рейтингу ТОП-50 "Рішення розподіленої генерації та Energy Storage", метою якого є визначення та систематизація найбільш ефективних рішень у сфері енергетичної стійкості України.

Проєкт має об'єднати в єдиному інформаційно-аналітичному просторі виробників і постачальників енергетичного обладнання, інсталяторів та інжинірингові компанії, бізнес, громади, державні підприємства, ОСББ та об'єкти критичної інфраструктури, які впроваджують розподілену генерацію, системи накопичення енергії, когенерацію та рішення для забезпечення енергетичної автономності.

Інсталятори та інжинірингові компанії можуть подати заявку на участь у рейтингу, заповнивши https://forms.gle/6acdhW2tXtpjE6k29

Бізнес та державні підприємства, які вже реалізували проєкти розподіленої генерації, автономного енергопостачання https://forms.gle/t5EZDtJt2HhS3qPt5

"За останні роки енергетична стійкість із суто галузевого питання перетворилася на один із ключових чинників економічної безпеки країни. Бізнесу, громадам і споживачам сьогодні потрібна не просто інформація про доступне обладнання, а зрозумілий орієнтир: які технології вже реально працюють в Україні, хто їх упроваджує та який практичний результат вони дають. Саме таким орієнтиром має стати Energy Resilience Ukraine 2026. Завдання "Інтерфакс-Україна" в цьому проєкті - забезпечити максимальну інформаційну відкритість, публічність і доступність його результатів", - зазначив заступник директора інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін.

До рейтингу включатимуть проєкти та компанії, пов'язані із сонячною і вітровою енергетикою, когенерацією, гібридними енергетичними системами та Energy Storage. Окремо оцінюватимуть рішення, реалізовані для автономного, резервного або частково автономного енергопостачання підприємств, громад, ОСББ, домогосподарств та об'єктів критичної інфраструктури.

Архітектура Energy Resilience Ukraine 2026 передбачає чотири основні блоки: компанії-інсталятори та постачальники обладнання, підприємства, регіони, а також найбільш ефективні реалізовані проєкти.

Крім загального ТОП-50, організатори планують сформувати 12 тематичних кластерів. Зокрема, окремо оцінюватимуть інсталяторів, рішення сонячної енергетики для бізнесу, домашні СЕС та сонячні станції для ОСББ, девелоперів когенераційних проєктів і вітрових електростанцій, постачальників енергетичного обладнання та провайдерів Energy Storage.

Окремі категорії будуть присвячені бізнесу та державним підприємствам, які встановили власну автономну генерацію, найбільш ефективним інжиніринговим рішенням, регіонам-лідерам за впровадженням об'єктів розподіленої генерації, а також операторам систем розподілу - за зручністю та ефективністю приєднання нових генеруючих потужностей.

"Україна фактично проходить прискорену трансформацію енергетичної моделі - від максимально централізованої генерації до більш розподіленої та гнучкої. Сьогодні сотні підприємств, громад і ОСББ уже інвестують у власну генерацію та системи накопичення енергії. Але ринку бракує систематизованої інформації про те, які саме рішення справді довели свою ефективність і хто надає послуги з їх упровадження на високому рівні. Ми хочемо не просто скласти список компаній, а показати конкретні реалізовані проєкти, їхній масштаб, технології, економічний ефект та внесок у підвищення енергетичної стійкості", - підкреслив голова ГО "Ліга енергетичного розвитку України" Олександр Голіздра.

Методика рейтингу базуватиметься на 100-бальній системі оцінювання. До 50 балів учасник зможе отримати за масштаб встановлених потужностей генерації або Energy Storage, ще до 50 балів - за результатами експертної оцінки якісних показників.

Для компаній серед критеріїв оцінювання передбачені репутація, комплексність запропонованих рішень, кількість реалізованих проєктів, співвідношення ціни та рівня сервісу, а також інноваційність.

Для бізнесу та окремих об'єктів оцінюватимуть прозорість реалізації проєкту, рівень автономності й технологічності, економічний ефект та суспільну значущість. Для громад основними критеріями стануть масштаб реалізованих проєктів, рівень енергонезалежності та комплексність рішень, енергетична і соціальна стійкість, а також практичний ефект для громади.

В окремих номінаціях також передбачене відкрите онлайн-голосування.

До складу журі Energy Resilience Ukraine 2026 залучено представників профільних асоціацій, енергетичних експертів, науковців, представників медіа та аналітичних центрів. За задумом організаторів, такий формат має забезпечити комплексну технічну, економічну, інвестиційну та суспільну оцінку представлених рішень.

За результатами проєкту буде сформовано рейтинг ТОП-50 рішень розподіленої генерації та систем накопичення енергії, підготовлено аналітичний PDF-звіт і друкований журнал, B2B-каталог учасників та digital-сертифікати.

Підсумки Energy Resilience Ukraine 2026 планується презентувати під час пресконференції за участю представників енергетичного ринку, бізнесу, громад та експертного середовища.

Організатори очікують, що рейтинг стане не лише інструментом визнання лідерів галузі, а й практичною базою перевірених рішень для підприємств і громад, які планують інвестиції у власну генерацію та системи накопичення електроенергії, а також сприятиме розвитку ринку децентралізованої енергетики України.

Участь у рейтингу для інсталяторів та інжинірингових компаній:

https://forms.gle/6acdhW2tXtpjE6k29

Участь у рейтингу для підприємствв, які вже реалізували проєкти розподіленої генерації, автономного енергопостачання

https://forms.gle/t5EZDtJt2HhS3qPt5