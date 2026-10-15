Безоплатний навігатор може виявитися пасткою: як шахраї заражають смартфони

Безоплатні застосунки з офлайн-картами здаються зручним рішенням, особливо коли потрібно користуватися навігатором без доступу до Інтернету. Проте, за привабливою пропозицією в соціальних мережах, може ховатися небезпека — шкідлива програма, яка дозволяє зловмисникам отримати доступ до особистих даних і банківських рахунків.

Як працює схема?

Шахраї рекламують навігатор, який нібито працює без інтернету, не містить реклами та доступний безоплатно. Перейшовши за оголошенням, користувач потрапляє на сторонній сайт, де йому пропонують завантажити застосунок через Telegram-бота.

Замість корисної програми людина отримує шкідливий файл. Під час встановлення він може вимагати дозволу на інсталяцію з невідомих джерел і доступу до функцій смартфона. Якщо користувач погоджується, зловмисники можуть отримати можливість стежити за діями на пристрої, перехоплювати повідомлення та викрадати конфіденційну інформацію.

Особливо небезпечно, якщо шкідлива програма отримує доступ до SMS, сповіщень або функцій, які дозволяють контролювати роботу смартфона. Це може допомогти шахраям заволодіти даними для входу в облікові записи та отримати доступ до фінансових сервісів.

Як не потрапити на гачок?

Щоб не наражати свої дані та кошти на небезпеку, дотримуйтеся простих правил:

Завантажуйте застосунки лише з офіційних магазинів, зокрема Google Play та App Store.

Не встановлюйте файли, отримані через Telegram-ботів, сторонні сайти чи підозрілі рекламні посилання.

Не дозволяйте встановлення програм із невідомих джерел, якщо не впевнені в їхньому походженні.

Уважно перевіряйте дозволи, які запитує застосунок. Навігатору не потрібен необґрунтований доступ до SMS, сповіщень або функцій керування пристроєм.

Не довіряйте пропозиціям лише через те, що застосунок рекламують як безоплатний і корисний.

Що робити, якщо ви вже встановили підозрілий застосунок?

Якщо ви підозрюєте, що смартфон заражений, припиніть користуватися на ньому банківськими застосунками та іншими важливими сервісами. За можливості відключіть пристрій від інтернету й скористайтеся іншим, безпечним пристроєм, щоб змінити паролі до важливих облікових записів.

Видаліть підозрілий застосунок і перевірте його дозволи. Якщо програму не вдається видалити або вона продовжує працювати, зверніться по технічну допомогу. Якщо ви вводили банківські дані чи помітили підозрілі операції, негайно зв’яжіться з банком і попросіть захистити рахунок.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, повідомте про це Кіберполіцію через офіційну онлайн-форму.

Більше інформації про актуальні шахрайські схеми та способи захисту можна знайти на платформі StopFraud: https://stopfraud.gov.ua/.

Пам’ятайте: навіть корисний на вигляд застосунок може стати інструментом шахраїв. Не поспішайте із завантаженням, перевіряйте джерело та не надавайте програмам зайвих дозволів — адже безпека смартфона починається з ваших рішень.

Джерело: https://cyberpolice.gov.ua/article/bezoplatnyj-navigator-mozhe-pryxovuvaty-shkidlyve-programne-zabezpechennya-kiberpolicziya-zasterigaye-vid-zlovmysnykiv-3596/