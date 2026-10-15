IV Всеукраїнський форум Рад ВПО відбудеться 21–22 жовтня у Львові

Два дні Форуму об’єднають представниць і представників рад ВПО з усієї країни, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, експертного середовища та міжнародних партнерів. Учасниці й учасники обговорять, як посилити роль рад ВПО у формуванні рішень, що стосуються внутрішньо переміщених людей та приймаючих громад.

Форум організовує Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» у партнерстві з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України і Міністерством у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) та Норвезької ради у справах біженців (NRC). Вміст публікації є виключно відповідальністю БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» та не обов’язково відображає погляди Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) та Норвезької ради у справах біженців (NRC).

IV Всеукраїнський форум Рад ВПО відбудеться у важливий момент для політики у сфері внутрішнього переміщення. 22 жовтня, у другий день Форуму, набуває чинності оновлений Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Серед ключових змін – перехід від довідки ВПО до витягу з електронного реєстру, визначення обсягу державної підтримки на основі оцінки реальних потреб, призначення та виплата пенсій на загальних підставах, а також розширення можливостей ВПО у користуванні інструментами місцевої демократії нарівні з іншими мешканцями громад. Закон також визначає ради ВПО як один із механізмів участі переселенців у прийнятті рішень, а їхні пропозиції та рекомендації мають бути обов’язковими для розгляду органами, при яких їх утворено.

Цього року також затверджено Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року. Документ визначає ради ВПО одним із ключових механізмів взаємодії влади та ВПО й передбачає системні консультації з ними щодо рішень, які стосуються життя внутрішньо переміщених людей. Посилення ролі рад ВПО – результат багаторічної роботи БО «ССС» з розвитку їхньої спроможності та адвокації участі рад ВПО у формуванні політики.

Про форум

Мета IV Форуму — об’єднати представників та представниць рад ВПО, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертного середовища, громадянського суспільства та міжнародних партнерів для осмислення нової ролі рад ВПО у державній і місцевій політиці, обміну практиками впливу на рішення та посилення їхньої спроможності представляти інтереси ВПО і сприяти розвитку громад.

У програмі Форуму — панельні дискусії про нову державну політику у сфері ВПО та роль рад ВПО у формуванні узгоджених рішень, інтерактивні сесії з бюджетної адвокації, медійної видимості та посилення впливу, а також воркшоп, присвячений житловій політиці.

Представниці й представники рад ВПО, які не зможуть приїхати до Львова, долучаться до телемостів із радами ВПО зі Сходу, Півдня, Центру та Заходу України. Також під час Форуму презентують результати чотирьох міжрегіональних форумів Рад ВПО, які відбулись у 2026 році.

Крім того, на Форумі відбудеться нагородження членкинь і членів рад ВПО Національною відзнакою «ЗаРади майбутнього».



Як і у попередні роки, в межах Форуму відбудеться виставка організацій, ініціатив і проєктів, що працюють у сфері підтримки ВПО, розвитку громад та соціальної згуртованості. У перший день заходу громадські та благодійні організації представлять свою діяльність у виставковій зоні.

Програма Форуму доступна за посиланням (можливі зміни).

Онлайн-трансляцію форуму можна буде переглянути на Фейсбук-сторінці БО «ССС» 21.10.26 з 11:00 до 18:00.

Ключові спікерки та спікери Форуму:

Віталій Безгін — Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України (онлайн)

Представниця/представник Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України (уточнюється)

Олена Шуляк — Народна депутатка України

Матіас Шмале — Координатор системи ООН і Гуманітарний координатор (уточнюється)

Бернадетт Кастель-Голлінгсворт — Представниця УВКБ ООН в Україні (уточнюється)

Горан Зубер — Уповноважений представник в Україні, Операційний директор Представництва Норвезької ради у справах біженців (NRC) в Україні

Паула Гавірія Бетанкур — Спеціальна доповідачка ООН з прав людини внутрішньо переміщених осіб (онлайн)

Валерія Вершиніна — Виконавча директорка БО «Стабілізейшен Суппорт Сервісез»

Ольга Іванова — Директорка програм розвитку та адвокації БО «Стабілізейшен Суппорт Сервісез»

Довідка

Ради з питань внутрішньо переміщених осіб (ради ВПО) — консультативно-дорадчі органи при органах державної влади та місцевого самоврядування, які сприяють інтеграції ВПО у нові громади, допомагають визначати та вирішувати нагальні питання й потреби внутрішньо переміщених людей. Наразі в Україні зареєстровано 882 ради ВПО.

Всеукраїнський форум Рад ВПО проводиться щороку з 2023 року. Він дає можливість представницям і представникам рад ВПО з різних регіонів обмінюватися досвідом, налагоджувати нові контакти та партнерства й обговорювати спільні виклики.

Акредитація для медіа

Подія відбудеться у Львові. Точну локацію буде повідомлено після акредитації.

Початок о 10:30.

Обов’язкова попередня акредитація до 14:00 20 жовтня 2026 року у гугл-формі.

Контактна особа з питань акредитації:

Антоніна Ріа, +38 093 889 88 79, [email protected]