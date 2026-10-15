З 8 жовтня до 2 листопада 2026 року триває благодійний онлайн-аукціон на підтримку бійців 88-го окремого батальйону морської піхоти та бійчинь підрозділу БпЛА "Амазонки". Упродовж цього часу кожен може зробити свою ставку та підтримати захисників.

Аукціон об’єднав твори сучасних українських митців, фотографію, артоб’єкти, книги відомих істориків з автографами, дизайнерські речі та прикраси українських брендів, частина з яких була представлена на Ukrainian Fashion Week, а також особливі лоти від військових.

Серед представлених робіт – твори та фотографії Діани Мінаєвої, Ірини Тарашкевич, Дмитра Кришовського, Рустема Скибіна, Надії Харт, Вікторії Григор’євої, Надії Нечкіної, Аннет Сагаль, Мар’яни Боднар, Влади та Костянтина Ліберових (LIBKOS), Михайла Палінчака та інших українських митців; історичні дослідження Гульнари Абдулаєвої, Володимира В’ятровича, Володимира Щибрі, Стефанії Демчук та інших авторів, а також дизайнерські речі й прикраси від українських брендів ELVIRA USMANOVA, DIIEVA, MINT, AGRES JEWELRY, Linni Caro Couture та BALYKINA.

Усі кошти, отримані під час аукціону, будуть спрямовані на потреби 88-го окремого батальйону морської піхоти та жіночого підрозділу БпЛА "Амазонки".

Ініціаторка аукціону – Яна Залевська, позивний Мультик, командирка підрозділу БпЛА "Амазонки".

Організатори: Яна Залевська та ГО "Літопис. Історична агенція".

Окрема подяка компанії DForce за розробку та оформлення сайту благодійного аукціону.

Взяти участь в аукціоні та переглянути всі лоти можна за посиланням:

https://auction-88-amazonky.netlify.app

Аукціон триває до 2 листопада 2026 року включно.