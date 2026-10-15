"Битва за гривню": до 30-річчя української національної валюти завершено виробництво повнометражного документального фільму

До 30-річчя запровадження гривні — національної валюти незалежної України — завершено виробництво повнометражного документального фільму "Битва за гривню".

Стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно та ТАСКОМБАНКУ і присвячена історії створення української національної валюти та становленню фінансової незалежності держави.

Авторкою ідеї та продюсеркою фільму стала Тетяна Лазарева, режисер та автор фільму — Володимир Сидько. Автори сценарію — Тетяна Лазарева, Володимир Сидько

Над проєктом команда працювала кілька років. Виробництво припало на складний період повномасштабної війни, однак попри всі виклики роботу над стрічкою вдалося завершити.

Не лише історія валюти — історія боротьби за незалежність

"Битва за гривню" — це фільм не лише про гроші. Це історія боротьби України за фінансову та економічну незалежність.

Після проголошення незалежності у 1991 році Україна ще тривалий час залишалася залежною від радянської грошової системи та входила до рубльової зони. Власна валюта була необхідною не лише для функціонування економіки — її створення стало одним із ключових кроків до утвердження незалежної української держави.

Саме тому в назві фільму з’явилося слово "битва". Йдеться про складний державний, політичний, економічний і навіть спеціальний процес, у результаті якого Україна отримала можливість самостійно формувати власну фінансову систему.

Одним із центральних епізодів фільму є підготовка до запровадження гривні у 1996 році — від розробки та виготовлення банкнот до їх таємного транспортування в Україну і проведення грошової реформи.

За цими подіями стояли конкретні люди — державні діячі, банкіри, економісти, дипломати, фахівці, військові та співробітники спеціальних служб. Для них створення національної валюти було частиною значно більшого завдання — побудови фінансової основи незалежної України.

У "Битві за гривню" використано унікальні архівні матеріали, документальну хроніку, документи та свідчення безпосередніх учасників історичних подій і експертів.

Своїми спогадами та оцінками у фільмі діляться Віктор Ющенко, Віктор Пинзеник, Олександр Рибачук, Олександр Савченко, Іван Заєць, а також представники спеціальних служб — генерал-лейтенант Василь Крутов, керівник служби безпеки НБУ Ігор Чернік, капітан корабля Юрій Алаликін та інші учасники й свідки подій.

Особливу увагу автори приділили людям, які працювали над створенням гривні, формуванням Національного банку України, побудовою власної фінансової системи та виходом України з рубльової зони.

Через їхні особисті історії фільм прагне показати не абстрактний економічний процес, а людей, які в перші роки незалежності брали на себе відповідальність за майбутнє держави.

Історія української валюти мала й важливий міжнародний вимір. Окреме місце у фільмі посідає співпраця України з Канадою, яка стала важливою частиною процесу створення та забезпечення української національної валюти.

Ця історія показує, що становлення фінансової незалежності України відбувалося не ізольовано, а в умовах пошуку міжнародної підтримки, нових партнерств та власного місця держави у світі. Через тридцять років після запровадження гривні історія її створення набуває нового звучання.

Сьогодні Україна знову захищає свою незалежність — уже у повномасштабній війні. І питання економічного суверенітету, спроможності держави самостійно визначати власне майбутнє та захищати власні інституції залишаються надзвичайно актуальними.

"Битва за гривню" — це історія про незалежність, яку виборювали не лише на полі бою. Це історія про людей, які створювали незалежну Україну в банках, державних установах, дипломатичних кабінетах, друкарнях і спеціальних службах — там, де вирішувалося питання її фінансової самостійності.

За словами творчої команди, головною метою було створити документальну стрічку, яка поєднує історичну достовірність із сучасною кіномовою, а складні економічні та державні процеси робить зрозумілими широкій аудиторії.

Тетяна Лазарева, продюсерка фільму:

"Для нас було важливо не просто розповісти про створення гривні. Ми хотіли показати людей, які в перші роки незалежності взяли на себе відповідальність за побудову фінансової основи української держави. Цей фільм — про професіоналізм, державницьке мислення та віру в майбутнє України".

Володимир Сидько, режисер фільму:

"Працюючи над стрічкою, ми прагнули, щоб глядач побачив не лише історію появи нової валюти, а й зрозумів, наскільки складною і водночас визначальною була боротьба за економічний суверенітет України. Та перш за все це документальний фільм про людей, які створили фінансовий фундамент незалежної України". Після завершення виробництва команда фільму розпочинає підготовку до спеціальних показів в Україні та міжнародної фестивальної презентації.

Перші спеціальні заходи приурочені до 30-річчя запровадження гривні та мають об’єднати представників державних установ, Національного банку України, парламенту, дипломатичного корпусу, фінансової та банківської сфери, культури, медіа, а також безпосередніх учасників подій, відображених у фільмі.

ДОВІДКА ПРО ФІЛЬМ

"Битва за гривню"

Жанр: повнометражний документальний фільм

Рік виробництва: 2026

Авторка ідеї та продюсерка: Тетяна Лазарева

Режисер та автор: Володимир Сидько

Автори сценарію: Тетяна Лазарева, Володимир Сидько

Виробник: Продюсерька агенція ACCA

За підтримки:

Державного агентства України з питань кіно

ТАСКОМБАНКУ

Партнер проєкту:

Національний музей історії України у Другій світовій війні

(Музей війни)

Тема: історія створення української національної валюти та боротьби за фінансову незалежність України.