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Черговий російський удар по АЗК UKRNAFTA: на Хмельниччині поранено працівника

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Ще одна російська атака на цивільний об’єкт UKRNAFTA. Цього разу під удар потрапив автозаправний комплекс у Хмельницькій області. Ворожий дрон влучив у територію АЗК, після чого виникла пожежа та було пошкоджено обладнання.

«На жаль, один із наших працівників отримав легке уламкове поранення. Йому надається необхідна допомога, - повідомив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - На місці працюють відповідні служби. Після завершення їхньої роботи зможемо повністю оцінити наслідки та визначити обсяг відновлення».

росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі, якою щодня користуються люди.

UKRNAFTA відновлюватиме пошкоджене і продовжить працювати.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

#ukrnafta #укрнафта
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