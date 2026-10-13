«Завдання клірингу - створити систему, яка дозволяє працювати з ризиками заздалегідь», - Олена Велика

В інтерв’ю агентству УНІАН директорка Українського клірингового дому Олена Велика розповіла про роль клірингу на ринку деревини, рейтингування учасників, гарантійні механізми та контроль виконання біржових договорів.

Укладення біржової угоди - лише початок процесу. Важливо, щоб сторони виконали зобов’язання, а ризики їх невиконання були завчасно оцінені та контрольовані. Саме це завдання виконує клірингова інфраструктура.

«Договір сам по собі ще не гарантує, що сторони виконають свої зобов’язання. Покупець має здійснити оплату, продавець поставити товар відповідно до погоджених умов. Саме тут і виникає роль клірингової установи», - пояснює Олена Велика.

УКД не проводить торги, не встановлює ціну на деревину та не є стороною договору. Його завдання - управляти ризиками, пов’язаними з виконанням угод.

Виконання договору як результат торгів

УКД отримує інформацію про фактичне відвантаження через біржі та державну систему електронного обліку деревини. За належного виконання договору гарантійний внесок вивільняється автоматично. У разі неповного виконання його можуть утримати за встановленою формулою та перерахувати продавцю. Якщо порушення сталося з причин, що не залежали від покупця, внесок повертають. Рішення про утримання ухвалюють колегіально, його можна оскаржити.

«Саме виконаний договір є реальним результатом біржової торгівлі», - наголошує Олена Велика.

Рейтингування та оцінка ризиків

Рейтинг учасників враховує історію виконання договорів, тривалість роботи компанії, інформацію про виконавчі провадження чи банкрутство, поведінку на торгах та інші показники.

Учасників розподіляють на п’ять груп ризику, а оцінку переглядають щокварталу. Компанії можуть бачити свою групу та розрахунок балів і звертатися щодо перегляду. Оцінювання охоплює дані всіх чотирьох ліцензованих товарних бірж, які організовують торги необробленою деревиною.

«Рейтингування не є покаранням за невиконаний договір. Його завдання - зробити систему гарантування більш пропорційною рівню ризику конкретного учасника», - зазначає директорка УКД.

Гарантійне забезпечення та розвиток ринку

Гарантійний внесок зменшує ризик невиконання зобов’язань і після належного виконання договору повертається автоматично. Щоб зменшити навантаження на оборотні кошти компаній, частину забезпечення за форвардними контрактами можна покрити банківською гарантією. Нині УКД співпрацює з 12 банками, зокрема Ощадбанком та Укрексімбанком.

Кліринговий дім працює також з енергетичним сектором, адаптуючи інструменти управління ризиками до специфіки кожного ринку. Надалі установа планує вдосконалювати рейтингування, роботу з даними та механізми гарантування.

«Кліринг потрібен не тоді, коли вже виникла проблема. Його завдання - створити систему, яка дозволяє працювати з ризиками заздалегідь», - підсумувала Олена Велика.

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