«Укрнафта» та «Укргідроенерго» масштабуватимуть успішні рішення захисту енергетичної інфраструктури

В умовах, коли росія продовжує бити по енергетичних об’єктах - а «Укрнафта» це відчуває на собі регулярно, як на виробничій інфраструктурі, так і в мережі АЗК, особливо важливо ділитися досвідом з колегами з енергетичних компаній.

Голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура разом із колегами відвідали один з об’єктів «Укргідроенерго» та обговорили практичні рішення щодо захисту інфраструктури і відновлення після атак.

«У «Укргідроенерго» є свій досвід. У нас — свій. І якщо певне рішення вже спрацювало в реальних умовах, його треба швидко передавати далі й застосовувати там, де воно може бути корисним», - зазначив Богдан Кукура.

На думку голови правління «Укрнафти», те, що вже показало результат на одному об’єкті, має швидко масштабуватися на інші.

Компанія працює далі над захистом людей і енергетичної інфраструктури.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.