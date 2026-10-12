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Історія фінансової незалежності України: у Києві покажуть фільм "Битва за гривню"

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14 жовтня  у Києві відбудеться спеціальний закритий показ документального фільму "Битва за гривню", присвячений 30-річчю запровадження національної валюти незалежної України. Але це фільм не лише про гроші, а  про історію боротьби України за фінансову та економічну незалежність.

Стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно. "Битва за гривню" 

Автор ідеї та продюсерка фільму стала Тетяна Лазарева, режисер та автор фільму — Володимир Сидько. У фільмі взяли участь  Віктор Ющенко, Віктор Пинзеник, Іван Заєць,  Андрій Пишний та інші.

На спеціальному показі очікуються:

- Голова Нацбанку Андрій Пишний,

- голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), 

- голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос"),

- віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Реєстрація обов’язкова.

Про час і місце зареєстрованим буде повідомлено додатково.

#битва_за_гривню
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