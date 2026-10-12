Історія фінансової незалежності України: у Києві покажуть фільм "Битва за гривню"

14 жовтня у Києві відбудеться спеціальний закритий показ документального фільму "Битва за гривню", присвячений 30-річчю запровадження національної валюти незалежної України. Але це фільм не лише про гроші, а про історію боротьби України за фінансову та економічну незалежність.
Стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно. "Битва за гривню"
Автор ідеї та продюсерка фільму стала Тетяна Лазарева, режисер та автор фільму — Володимир Сидько. У фільмі взяли участь Віктор Ющенко, Віктор Пинзеник, Іван Заєць, Андрій Пишний та інші.
На спеціальному показі очікуються:
- Голова Нацбанку Андрій Пишний,
- голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"),
- голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос"),
- віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.
Про час і місце зареєстрованим буде повідомлено додатково.