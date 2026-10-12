UKRNAFTA спільно з клієнтами мережі зібрала 22 млн грн на НРК для Третього армійського корпусу

22 мільйони гривень на наземні роботизовані комплекси для Третього армійського корпусу зібрано. Збір UKRNAFTA спільно з клієнтами тривав із 1 липня до 9 жовтня 2026 року. З кожної одиниці визначених товарів, придбаних на АЗК, 1 гривня спрямовувалася на придбання роботизованих комплексів для 3 АК.

Наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною сучасного війська. Вони допомагають евакуйовувати поранених, доставляти боєкомлект і провізію на передові позиції, а також дистанційно уражати противника. Їхнє головне завдання — виконувати небезпечну роботу замість військових, зменшуючи ризики для життя і здоров’я наших захисників.

«Підтримка Сил оборони залишається одним із найвищих пріоритетів UKRNAFTA. Цей збір об’єднав можливості найбільшої мережі АЗК України та щоденний внесок десятків тисяч наших клієнтів. Завдяки цьому Третій армійський корпус отримає сучасні комплекси, які допомагатимуть виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. 3 АК — один із лідерів інтеграції роботизованих систем у війську, тому ця техніка буде швидко й ефективно застосована там, де вона найбільше потрібна», — зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

«Війна змінюється дуже швидко, і нам потрібні технології, які дають більше можливостей на полі бою. НРК уже показали свою ефективність під час операції «Вівальді», і нові комплекси точно будуть використані у третьому сезоні операції. Дякуємо UKRNAFTA та всім, хто долучився до збору та системно підсилює Трійку», — голова штабного фонду Олег Петренко.

Від моменту переходу під управління держави наприкінці 2022 року «Укрнафта» системно підтримує Сили оборони України. Компанія спрямувала на допомогу більше 3 млрд грн. За ці кошти закуплено бронетехніку, озброєння, безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також інше необхідне захисникам обладнання.

Дякуємо кожному, хто долучився. Разом перетворюємо звичайні покупки на технології, які працюють на передовій і допомагають зберігати життя.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.