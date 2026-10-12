Від товару до бренду: перший мітап Done × Forbes Ukraine

Як перетворити імпортний товар на затребуваний бренд, прискорити продажі та забезпечити ресурси для масштабування? Цим питанням присвячена серія мітапів, яку Done започаткував разом із Forbes Ukraine.

Ініціатива адресована власникам імпортних і дистрибуційних компаній, підприємцям у ритейлі та e-commerce, фінансовим директорам і керівникам закупівель. Формат створює простір для розбору бізнес-завдань із практиками маркетингу, торгівлі та фінансування.

Від продукту до бренду

24 березня Done та Forbes Ukraine зібрали власників дистрибуційних компаній, підприємців e-commerce та ритейлу, керівників закупівель і ланцюгів постачання на перший закритий мітап «Як noname стати lovemark». Головною темою стало створення попиту на імпортний продукт і прискорення продажів. До розмови долучилися Андрій Федорів, засновник та CEO Fedoriv Group, Юлія Пінтескул, заступниця голови правління групи компаній «Епіцентр», та Дмитро Ривкін, власник Done.

Андрій Федорів поділився практичним досвідом побудови брендів і бізнесів. У фокусі були роль власника в маркетингу, постановка завдань команді та збереження характеру бренду під час зростання компанії.

Далі відбулося інтерв’ю з Юлією Пінтескул про те, як імпортеру вийти на маркетплейс. Розмова охопила можливості цього каналу для розвитку бізнесу та особливості поведінки споживачів під час війни. Фінансова частина мітапу стосувалася інструментів підтримки масштабування.

Мета серії мітапів Done × Forbes Ukraine — розвивати спільноту клієнтів-імпортерів Done та давати їм практичні знання й інструменти для зростання бізнесу. Зустрічі створюють середовище, де підприємці можуть отримати досвід провідних експертів, обговорити власні виклики з колегами та знайти нові підходи до маркетингу, продажів і управління. Через цей формат Done допомагає клієнтам посилювати свій бізнес, налагоджувати корисні зв’язки й знаходити можливості для співпраці всередині спільноти.