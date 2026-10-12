“Книга катів” оприлюднила дані 49 російських військових суддів, причетних до фабрикування вироків полоненим громадянам України

Проєкт “Книга катів українського народу” оприлюднив імена 26 суддів Південного окружного військового суду рф, які із серпня 2022 року винесли щонайменше 128 обвинувальних вироків громадянам України, зокрема військовополоненим, а також 23 суддів 2-го Західного окружного військового суду рф, які за тим же сценарієм засудили 224 українців.

У провадженні цих суддів на момент підготовки матеріалу залишалося щонайменше 150 справ, тож конвеєр фальсифікацій продовжує працювати.

За даними проєкту, із 2022 року Південний окружний воєнний суд у Ростові-на-Дону загалом ухвалив обвинувальні вироки у 436 справах проти громадян України. Інші воєнні суди розглядають подібні сфальсифіковані справи у менших обсягах.

Найчастіше українців засуджують за статтями 205.3 КК рф (“проходження навчання з метою терористичної діяльності”) та 205.4 КК рф (“участь у терористичній спільноті”). Саме за цими статтями судили переважну більшість захисників “Азовсталі”. Типові строки — 13 та 18 років позбавлення волі, в окремих випадках — довічне ув’язнення.

За зібраними свідченнями звільнених із полону українських військових, фабрикація справ під час багатогодинних допитів супроводжується систематичними катуваннями — електрошоком, побиттям, імітацією розстрілу, сексуальним насильством тощо. За оцінкою колишніх бранців, лише близько 30% застосування сили мали на меті вибити конкретні “зізнання” — решта була залякуванням і “підготовкою” до розмови зі слідчими.

Коли основний етап підготовки справи завершувався, полонених, яких судили у Південному окружному військовому суді, рф переводили до СІЗО № 1 у Ростові-на-Дону, де умови утримання були менш жорсткими, щоб приховати сліди тортур перед появою в суді.

Аналіз вироків показує, що судові засідання здебільшого зводилися до двох формальних епізодів тривалістю по 30 хвилин: оголошення обвинувачення та оголошення вироку. Реального дослідження доказів, допиту свідків чи повноцінного захисту не відбувалося.

Список встановлених суддів:

Дані ґрунтуються на встановлених ідентифікаційних відомостях та проаналізованих матеріалах кримінальних справ.

2-й Західний окружний військовий суд рф

Суддя Бакін Віталій Володимирович (https://russian-torturers.org/profile/13579) виніс обвинувальні вироки відносно восьми громадян України.

Суддя Бєлоусов Олег Олександрович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно восьми громадян України.

Суддя Борісов Едуард Борисович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно двох громадян України.

Суддя Бровко Сергій Володимирович (https://russian-torturers.org/profile/13582) виніс обвинувальні вироки відносно шести громадян України.

Суддя Владіміров Роман Вікторович (https://russian-torturers.org/profile/13583) виніс обвинувальні вироки відносно 11 громадян України.

Суддя Другаченко Ігор Володимирович (https://russian-torturers.org/profile/13584) виніс обвинувальні вироки відносно 11 громадян України.

Суддя Жидков Тимур Георгійович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно 15 громадян України.

Суддя Зубов Євгеній Васильович (https://russian-torturers.org/profile/13586) виніс обвинувальні вироки відносно 12 громадян України.

Суддя Іванов Дмитро Юрійович (https://russian-torturers.org/profile/13587) виніс обвинувальні вироки відносно семи громадян України.

Суддя Какадаєв Антон Ігорович (https://russian-torturers.org/profile/13588) виніс обвинувальні вироки відносно 15 громадян України.

Суддя Кіфоренко Роман Іванович (https://russian-torturers.org/profile/13589) виніс обвинувальні вироки відносно 11 громадян України.

Суддя Кондратьєв Олександр Михайлович (https://russian-torturers.org/profile/13590) виніс обвинувальні вироки відносно 10 громадян України.

Суддя Краснов Вадим Володимирович (https://russian-torturers.org/profile/13591) виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Кривошеєв Сергій Петрович (https://russian-torturers.org/profile/13592) виніс обвинувальні вироки відносно 12 громадян України.

Суддя Массін Юрій Олександрович (https://russian-torturers.org/profile/13593) виніс обвинувальні вироки відносно 17 громадян України.

Суддя Морозов Андрій Олександрович (https://russian-torturers.org/profile/13594) виніс обвинувальні вироки відносно 17 громадян Україн.

Суддя Нассуха Олександр Германович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно одного громадянина України.

Суддя Нікітчук Ігор Володимирович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно 15 громадян України.

Суддя Плужніков Андрій Вікторович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно семи громадян України.

Суддя Репета Костянтин Миколайович (https://russian-torturers.org/profile/13550) виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Сай Василь Олексійович (https://russian-torturers.org/profile/13598) виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Семін Ігор Васильович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно 10 громадян України.

Суддя Тришкін Альберт Вікторович (https://russian-torturers.org/profile/13600) виніс обвинувальні вироки відносно 19 громадян України.

Південний окружний воєнний суд рф

Суддя Безгуб Ілля Миколайович (https://russian-torturers.org/profile/13572) виніс обвинувальні вироки відносно 11 громадян України.

Суддя Васильчук Миколай Юрійович (дані уточнюються) виніс обвинувальний вирок відносно одного громадянина України.

Суддя Вовченко Денис Віталійович (https://russian-torturers.org/profile/13552) виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Волков Олег Валерійович (дані уточнюються) розглядає одну справу.

Суддя Галкін Денис Олександрович (https://russian-torturers.org/profile/13553) виніс обвинувальні вироки відносно 11 громадян України.

Суддя Генералов Олександр Васильович (https://russian-torturers.org/profile/13561) виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Горєлов Сергій Михайлович (https://russian-torturers.org/profile/13562) виніс обвинувальні вироки відносно двох громадян України.

Суддя Губарєв Павло Юрійович (https://russian-torturers.org/profile/13573) виніс обвинувальні вироки відносно 12 громадян України.

Суддя Довлатбекян Гурген Сержикович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Жагінов Арслан Іванович (https://russian-torturers.org/profile/13574) виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Костін Ігор Володимирович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Крівцов Кирило Миколайович (https://russian-torturers.org/profile/13556) виніс обвинувальні вироки відносно 12 громадян України.

Суддя Лачінов Сакіт Єскерханович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Магомадов Олексій Абдулмажитович (дані уточнюються) розглядає одну справу.

Суддя Мамєдов Віталій Вікторович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Машуков Тімур Хабасович (https://russian-torturers.org/profile/13565) виніс обвинувальні вироки відносно восьми громадян України.

Суддя Мінашкін Андрій Миколайович (https://russian-torturers.org/profile/13559) виніс обвинувальні вироки відносно восьми громадян України.

Суддя Нікітін Максим Михайлович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно двох громадян України.

Суддя Образцов Сергій В'ячеславович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Опанасенко Валерій Сергійович (https://russian-torturers.org/profile/13571) виніс обвинувальні вироки відносно чотирьох громадян України.

Суддя Простов Костянтин Ігорович (https://russian-torturers.org/profile/13575) виніс обвинувальні вироки відносно семи громадян України.

Суддя Сапрунов Роман Вікторович (https://russian-torturers.org/profile/13567) виніс обвинувальні вироки відносно двох громадян України.

Суддя Степанов Денис Васильович (https://russian-torturers.org/profile/13576) виніс обвинувальні вироки відносно п'яти громадян України.

Суддя Тєрєнтьєв Олег Дмитрович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно трьох громадян України.

Суддя Черепов Олег Олександрович (дані уточнюються) виніс обвинувальні вироки відносно семи громадян України.

Суддя Шалаєв Артем Олександрович (https://russian-torturers.org/profile/13578) виніс обвинувальні вироки відносно п'яти громадян України.