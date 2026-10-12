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Команда 114-ї бригади ТрО посіла перше місце на чемпіонаті України з технологічного спорту

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Команда 1-го батальйону безпілотних систем «Архангел» 114-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Північ» посіла перше місце в дисципліні «Важкий авіадроп» на Чемпіонаті України з технологічного спорту 2026.

Як повідомили в Силах територіальної оборони Збройних сил України, цьогоріч у змаганнях взяли участь понад 75 команд, серед яких спортсмени, військовослужбовці Сил оборони України, інструктори та представники галузевих компаній.

Учасники чемпіонату змагалися у трьох дисциплінах: «Виконання місій НРК», «Важкий авіадроп» та «Перегони FPV-дронів з навантаженням».

Попри високу конкуренцію, команда «Архангел» продемонструвала високий рівень підготовки та професійної майстерності, здобувши перемогу у своїй дисципліні.

У Силах ТрО зазначили, що участь у подібних змаганнях сприяє розвитку технологічних навичок військовослужбовців та вдосконаленню безпілотних систем, які використовуються для посилення обороноздатності України.

#114_та_бригада
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