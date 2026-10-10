Український інвестиційно-будівельний конгрес UIBC 2026 відбудеться у Києві 5 листопада

Український інвестиційно-будівельний конгрес UIBC 2026 відбудеться 5 листопада у Hyatt Regency Kyiv та об'єднає представників девелопменту, будівельної галузі, інвестиційного бізнесу, фінансового сектору та профільних медіа.

Організатором заходу виступає медіагрупа DMNTR.

За інформацією організаторів, у денній програмі конгресу візьмуть участь понад 100 спікерів - девелопери, інвестори, керівники компаній, міжнародні експерти та представники профільних медіа.

Серед заявлених учасників спеціального блоку провідних українських девелоперів - Олексій Баранов (A-Development), Ігор Гуда (Kreator-Bud), Андрій Вавриш (SAGA Development), представники BGV Development, Сергій Одарич (ODA Development), Євген Мецгер ("Укрфінжитло"/"єОселя"), Дмитро Карпіловський (УкрІнвестКлуб) та інші учасники ринку.

Основними темами UIBC 2026 стануть розвиток українського ринку нерухомості, залучення інвестицій, нові девелоперські проєкти, фінансування будівництва, відновлення України та перспективи розвитку міст.

Денна частина конгресу проходитиме з 09:00 до 18:00. Організатори передбачили декілька форматів участі. Вартість онлайн-доступу становить 1,25 тис. грн, стандартного квитка - 1,5 тис. грн, розширеного - 2,5 тис. грн. Партнерські пакети коштують від 5 тис. грн, Premium - 10 тис. грн.

Після завершення основної програми заплановано окрему бізнес-вечерю у форматі гала-банкету на 250 гостей. Вечірня програма передбачає виступи, презентації, спеціальний бізнес-майстер-клас і networking за участю власників та топменеджерів компаній.

Вартість комбінованих квитків, що включають денну та вечірню програми, становить від 12,5 тис. до 20 тис. грн залежно від категорії місця. Окремо передбачено формат участі за столом із запрошеним бізнес-спікером А. Федоровим вартістю EUR2 тис.

Український інвестиційно-будівельний конгрес UIBC 2026 відбудеться 5 листопада 2026 року в Hyatt Regency Kyiv. Початок основної програми - о 10:00.

Інформація та реєстрація: www.ubc-ua.info

Медіагрупа DMNTR: +38 (077) 777-25-47, +38 (044) 461-91-28.

Інформаційний партнер заходу - інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".