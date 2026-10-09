У Polar Park вже реалізовано 70% комерційних площ

У житловому комплексі Polar Park від "Інтергал-Буд" вже реалізовано близько 70% комерційних площ у будинках №1, 2 та 3. Із загальних 6 670 м² комерційної нерухомості вже придбано або передано в оренду 4 605 м².

Серед об’єктів, які будуть формувати різноманітну інфраструктуру для мешканцям комплексу - супермаркет великої торговельної мережі, пекарня-кондитерська, зоомагазин, аптека, мережевий магазин товарів для дому, відділення банку, фітнес-центр, магазин європейських товарів, кав’ярня та магазин товарів для творчості.

Наразі у продажу доступні 2 065 м2 або всього 30% комерційних площ, на які компанія планує залучити: відділення поштового оператора, стоматологію, дитячий центру розвитку, медичний центр, а також грумінг-салон.

Чому ми шукаємо саме ці напрямки бізнесу? Бо, для компанії "Інтергал-Буд" важливо, щоб комерційна інфраструктура в житловому комплексі не обмежувалася кількома однотипними магазинами. Тому стратегічно і заздалегідь формується перелік напрямів, які мають бути представлені в комплексі, щоб кожен об’єкт міг повністю розкрити свій потенціал, а мешканці отримали максимально різноманітний набір сервісів і послуг поруч з домом.

Такий підхід дозволяє сформувати інфраструктуру комплексу ще на етапі його розвитку та врахувати потреби майбутніх мешканців. В свою чергу, для покупців квартир це означає, що разом із власними квартирами вони отримують доступ до вже сформованого набору сервісів і продовжать отримувати нові об’єкти інфраструктури в міру розвитку комплексу.

ЖК Polar Park передбачає будівництво п'яти 25-поверхових будинків із комерційною інфраструктурою у стилобатній частині. Завдяки фасадному розташуванню приміщення матимуть хорошу видимість і зручний доступ для відвідувачів.

Планове завершення будівництва будинків №1, №2 та №3 заплановане на IV квартал 2027 року.