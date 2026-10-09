UKRNAFTA стала ТОП-1 імпортером дизельного пального у вересні

У вересні 2026 року UKRNAFTA стала найбільшим імпортером дизелю в Україну. За даними аналітичного видання «НафтоРинок Daily Fuels&LPG», на компанію припало 19,5% усього імпорту за місяць — фактично кожна п’ята тонна.

Порівняно із серпнем обсяги закупівель зросли на 37%. Це найвищий місячний показник UKRNAFTA від початку року.

«Готуємося до зимового сезону та нарощуємо імпорт дизельного пального. Для нас важливо заздалегідь формувати необхідний ресурс до періодів сезонного зростання попиту. Тому з початку осені збільшуємо постачання з Польщі та Румунії, диверсифікуємо канали імпорту та готуємо мережу до роботи в зимових умовах», - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Окремий напрям — арктичне дизельне пальне. Його поставки вже розпочали, щоб із настанням низьких температур у мережі був ресурс із відповідними експлуатаційними характеристиками.

Важливо забезпечити стабільну наявність якісного пального для клієнтів UKRNAFTA, бізнесу та критично важливих служб упродовж усього зимового сезону.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.