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Компанія F-Drones отримала додаткове замовлення на поставку Пентагону ударних безпілотників F10

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Компанія F-Drones отримала додаткове замовлення на поставку Пентагону ударних безпілотників F10

Військове відомство США замовило додаткову партію українських ударних безпілотників F10 від F-Drones. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії-виробника з посиланням на офіційний сайт програми Drone Dominance.

"Американські військові додатково замовили ще 1320 ударних FPV-дронів F10 в межах програми Drone Dominance, яка реалізується для Департаменту війни США. За обсягом додаткового замовлення наша компанія посідає друге місце серед учасників першого етапу програми. Вважаємо це визнанням того, що українські дрони відповідають найвищим стандартам якості", - йдеться у повідомленні F-Drones.

В компанії зазначають, що ця поставка здійснюватиметься за рахунок додаткових виробничих потужностей.

"Термін виконання замовлення на додаткове постачання F10 - до кінця листопада. Наразі ми проходимо всі необхідні експортні процедури та погодження. Розраховуємо своєчасно отримати український дозвіл, щоб виконати контракт вчасно. Виробничі потужності F-Drones дозволяють виконувати додаткові замовлення без шкоди для постачань на фронт. Українські захисники отримують наші дрони вчасно і у повному обсязі", - зазначив СЕО F-Drones Станислав Хутор.

Як відомо, F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США. Перша партія з 2000 дронів, яку замовляли американські військові в межах програми Drone Dominance, була відправлена до Пентагону в липні цього року.

F-Drones – українська компанія, яка виробляє сучасні безпілотники, зокрема FPV-дрони F5, F7 та F10, перехоплювачі реактивних шахедів LITAVR+, комплекс F-CAPTAIN класу middle-strike та інші. На американському ринку компанію F-Drones представляє UDD Tech Corp.

#пентагон #f10 #f_drones
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