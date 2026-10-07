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Forbes Ukraine проведе масштабну конференцію "Енергія бізнесу" перед пʼятою воєнною зимою

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Forbes Ukraine проведе масштабну конференцію "Енергія бізнесу" перед пʼятою воєнною зимою
Фото: Forbes Ukraine

14 жовтня 2026 року Forbes Ukraine збере власників і CEO провідних енергетичних компаній, керівників бізнесу-споживачів, регуляторів, фінансистів та міжнародних інвесторів на щорічній конференції "Енергія бізнесу".

Українська енергетика вичерпала прості рішення. Держава більше не має змоги покривати дефіцити бюджетними коштами, міжнародні донори не здатні компенсувати всі втрати, а темпи будівництва нових активів та підготовка фахівців не встигають за потребами системи. Напередодні п’ятої воєнної зими ворог змінює тактику: ціль – не лише знищити генерацію, а й розірвати енергосистему, обмежити імпорт з Європи та від’єднати АЕС від мережі.

Мета конференції "Енергія бізнесу" – сформувати спільний порядок денний для бізнесу, держави та міжнародних партнерів, щоб зробити ефективним кожен мегават, кожну гривню та кожного спеціаліста.

Програма буде розділена на три ключові блоки:

1. Витиснути максимум: Ефективне управління наявними активами, перехід державних гігантів до управління капіталом, автономність міст у критичних умовах та готовність енергосистеми до зимових викликів.

2. Побудувати те, що окупається: Трансформація власної генерації (BESS, ВДЕ, балансування) з інструменту виживання на прибутковий бізнес-актив, залучення фінансування від IFC, ЄБРР та приватних фондів, страхування воєнних ризиків.

3. Змінити те, що не працює: Усунення регуляторних бар'єрів, розблокування довготривалих інвестицій, спрощення процедури підключення до мереж та подолання гострого кадрового дефіциту (перекваліфікація, залучення ветеранів, адаптація освіти).

Серед спікерів заходу – представники керівництва Міністерства енергетики, «Укренерго», «Нафтогазу», НКРЕКП, ЄБРР, IFC, а також топменеджмент DTEK, OKKO, Yasno, KNESS, Smart Energy, Elementum Energy та провідні аналітики галузі.

🎟️ Встигніть забронювати квиток за посиланням

#енергія_бізнесу #forbes_ukraine
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