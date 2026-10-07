В Україні запустили застосунок A1: шукати роботу в ІТ та війську тепер можна у форматі месенджера

В Україні запрацював новий застосунок та сайт для пошуку роботи A1. Проєкт створений українськими розробниками – компанією A1 Soft Dev, з метою спростити процес найму. Сервіс орієнтований на ІТ-фахівців, але окремий акцент робиться на пошуку військових спеціальностей та прямому контакті з представниками підрозділів Сил оборони.

Головна відмінність платформи полягає у відмові від звичної моделі, коли кандидат надсилає резюме і тижнями чекає на відповідь. Український продукт A1 пропонує максимально короткий шлях від публікації до прямої розмови. Користувач бачить відповідну вакансію і може одразу написати людині, яка її опублікувала. Завдяки цьому розробники хочуть наблизити пошук роботи до того, як люди вже звикли спілкуватися в соціальних мережах і месенджерах. Це особливо зручно для військового рекрутингу, де важлива можливість напряму розпитати про умови служби, та для ІТ-сфери, яка потребує швидкості рішень.

Також застосунок відмовляється від жорсткого поділу користувачів на роботодавців і кандидатів. В A1 обидві сторони отримують практично однакову функціональність. Це означає, що користувач може в одному сервісі шукати роботу, публікувати інформацію про пошук спеціаліста у свою команду та писати іншим компаніям. Замість стандартного PDF-резюме платформа використовує детальний профіль, який може містити навички, досвід, проєкти та освіту. Команда має на меті об’єднати в одному місці речі, які сьогодні розкидані між CV, LinkedIn, портфоліо та сайтами з пошуку роботи.

Наступним кроком розвитку A1 має стати AI-інструмент Alpha Search для підбору максимально релевантних вакансій. Його завдання - зробити так, щоб у майбутньому користувачеві взагалі не довелося самостійно переглядати сотні публікацій. Після того, як людина детально розповість системі про свій досвід і кар’єрні цілі, штучний інтелект аналізуватиме доступні вакансії та показуватиме лише ті пропозиції, які справді можуть їй підійти.