Енергонезалежність бізнесу та громад: Андрій Дорофеєв про рішення УКРАВТОНОМГАЗ

9-10 вересня в рамках спеціалізованої виставки AUTONOMY: EXPO 2026 компанія «Укравтономгаз» продемонструвала комплексні інженерні рішення для резервного енергоживлення українських підприємств. За словами власника компанії Андрія Дорофеєва , лише завчасне впровадження автономних систем електропостачання та теплопостачання дозволить бізнесу та об'єктам критичної інфраструктури уникнути зупинки під час перебоїв з електроенергією та теплопостачанням у сезоні 2026-2027 років.

Газова генерація LPG як відповідь на відключення газу

Головним фокусом на стенді компанії стали сучасні газові генератори. Центральним експонатом виявилася установка потужністю 100 кВт, яка працює автономно на скрапленому газі пропан-бутані (LPG). Фахівці детально продемонстрували її роботу, надали інженерні розрахунки та технічні консультації для різних галузей промисловості.

Сьогодні представників територіальних громад та підприємців турбує ключове питання: як продовжити роботу, якщо електромережа чи центральний газопровід будуть знеструмлені або пошкоджені. Переговори на виставці перейшли у практичну площину - від обговорення проблем до пошуку шляхів швидкого розгортання резервних мобільних потужностей на пропані (таких як газопоршневі установки, резервуари з газом LPG та газові котельні).

Нормативні ризики: хто в зоні відключення газу?

Нажаль, відключення електроенергії вже стали звичним стрес-тестом для української економіки. Проте попереду на українські підприємства може чекати новий виклик - газові блекаути. Більшість підприємців помилково вважають, що підведений до підприємства центральний газопровід гарантує безперебійне постачання ресурсу.

Міністерство енергетики України розробило та затвердило жорсткі регламенти на випадок кризових ситуацій. Згідно з Наказом №330 (від 13.12.2021) та Наказом №437 (від 26.11.2024), усіх споживачів природного газу поділено на п'ять черг відключення. У разі оголошення кризової ситуації в енергетиці, промислові та комунальні підприємства будуть зобов'язані самостійно зупинити споживання блакитного палива на першу вимогу оператора «Газових мереж України».

«Сьогодні енергетична безпека не обмежується просто наявністю генератора. Підприємствам потрібна цілісна система: від гарантованого джерела ресурсу, яким може стати не тільки природний газ, а й скраплений пропан-бутан, до безпечного зберігання та стабільної подачі палива», наголошує експерт Andriy Dorofeyev з УКРАВТОНОМГАЗ . «Лише комплексне автономне газопостачання на базіі скрапленого газу LPG дає змогу продовжувати роботу в умовах блекаутів. Це і є той самий реальний інструмент для захисту компаній та громад».

Довідка про компанію: ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ» - українська інжинірингова компанія, що спеціалізується на проектуванні, монтажі та повному обслуговуванні систем автономного газопостачання котелень та когенераторних установок. За час діяльності компанія реалізувала «під ключ» понад 650 об'єктів по всій країні, забезпечуючи їх надійним резервним паливом.