На "Кубку шахових зірок" у Чернівцях домінувала молодь

4–5 жовтня у Чернівцях відбувся 3-й етап всеукраїнського турніру "Кубок шахових зірок". Це змагання – грандіозний проєкт, аналогів якому за масштабом та масовістю в українських шахах ще не було.

"Кубок шахових зірок" 2026 року складатиметься із 5 відбіркових етапів і суперфіналу, який відбудеться в грудні у Києві. Перші два надзвичайно цікавих відбори пройшли в Дніпрі та Львові, третій у Чернівцях став їх яскравим і достойним продовженням. У змаганнях, які приймав вишуканий ресторан "Аристократ", взяли участь понад 100 учасників із 18-ти регіонів України, серед яких 4 гросмейстери і 30 майстрів різного рівня!

У перший день "Кубку шахових зірок" гравці й гравчині змагалися у швидкі шахи. У відкритому турнірі впевнено переміг 17-річний майстер ФІДЕ Артем Дячук із Дніпра. У 9-ти турах він здобув 8 перемог (дві над гросмейстерами) і зазнав лише однієї поразки. У жіночому турнірі не було рівних 17-річній Божені Піддубній із Києва. Столична майстриня взагалі не програла жодної партії – 6 перемог і 3 нічиї.

Домінувала молодь і на другий ігровий день у змаганнях із блискавичної гри. У відкритому турнірі 1–2 місця поділили все той же Артем Дячук і 16-річний львів’янин Олексій Карвацький. Але стати дворазовим переможцем Дячуку не судилося – у Карвацького був кращий додатковий показник, тож саме він і завоював перший приз.

А в жіночому турнірі тріумфувала 19-річна Людмила Іваницька, яка показала абсолютний результат – 11 очок з 11-ти можливих! Такі тотальні перемоги – величезна рідкість для змагань такого високого рівня. Відзначимо, що друге місце посіла Піддубна, яка теж грала дуже сильно, здобула 10 перемог, але у ключовій партії поступилася Іваницькій.

Тепер попереду в українських шахістів – ще два відбіркових етапи у Луцьку (кінець жовтня) і Рівному (листопад). Чим ближче до фінішу, тим гострішою буде боротьба.

Організатори та спонсори "Кубку шахових зірок"

Головний організатор: Федерація шахів України.

Організатори 3-го етапу: Федерація шахів Донецької області, Федерація шахів Чернівецької області.

Генеральний партнер: група компаній Star Brands.

За спонсорської підтримки торгових марок, що обирають мільйони українців: Flint, Chipster`s, La Pasta Protein+, Сан Санич.