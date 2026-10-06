Schneider Electric придбає PTC за $22,6 млрд і зміцнить свої позиції у сфері промислового штучного інтелекту

Schneider Electric уклала угоду про придбання американської компанії PTC, одного зі світових розробників програмного забезпечення для проектування складної промислової продукції, інженерних процесів та управління даними. Вартість 100% акціонерного капіталу PTC оцінюється приблизно в $22,6 млрд (20,1 млрд євро), повідомила Schneider Electric 5 жовтня.

Згідно з умовами угоди, Schneider Electric заплатить 205 доларів готівкою за кожну акцію PTC. Запропонована ціна на 42,3% перевищує вартість акцій компанії на момент останнього закриття торгів перед оголошенням угоди. Вартість підприємства (Enterprise Value) оцінюється в 23,7 млрд доларів (21,1 млрд євро).

Угода має стати одним із ключових етапів трансформації Schneider Electric із виробника та постачальника енергетичних і промислових технологій у глобальну компанію, що об’єднує управління енергією, автоматизацію, промислове програмне забезпечення та штучний інтелект.

PTC спеціалізується на програмних рішеннях для розробки, виробництва та експлуатації складної промислової продукції. До портфеля компанії входять системи управління життєвим циклом продукту, інженерними даними та цифровими процесами підприємств.

Інтеграція технологій PTC має доповнити існуючу цифрову екосистему Schneider Electric даними, що з’являються ще на стадії проектування продукції. Компанія розраховує об’єднати їх з інформацією, що надходить від виробничих процесів, обладнання та енергетичних систем.

Це дозволить створити єдине цифрове середовище, що охоплює весь життєвий цикл промислового об’єкта або продукту — від проектування та будівництва до експлуатації, технічного обслуговування та подальшої модернізації.

Особливе значення Schneider Electric надає використанню об’єднаних даних для розвитку промислового штучного інтелекту. Для ефективної роботи AI-агентам необхідний не лише доступ до великих масивів інформації, а й розуміння контексту — конструкції обладнання, інженерного задуму, виробничого процесу та фактичних умов експлуатації.

Після об’єднання з PTC та з урахуванням запланованого придбання промислової AI-платформи Cognite програмний напрям Schneider Electric суттєво розшириться. За оцінками компанії, Software & Services становитиме близько 24% сукупного доходу групи на проформа-основі. У програмному бізнесі працюватиме понад 15 тис. фахівців, а кількість клієнтів програмних рішень перевищить 50 тис.

Schneider Electric розраховує отримати близько 250 млн євро економії витрат протягом трьох років після завершення угоди, а потенційні синергії за виручкою оцінює приблизно в 800 млн євро. Вони мають бути забезпечені перехресними продажами, розширенням клієнтської бази та географії бізнесу, а також спільною розробкою рішень із використанням штучного інтелекту.

Завершення угоди очікується до кінця третього кварталу 2027 року. Вона вже одноголосно схвалена радами директорів Schneider Electric і PTC, однак ще потребує згоди більшості акціонерів PTC та отримання необхідних дозволів від регуляторних органів.

Що ця угода може означати для української промисловості

Для України розвиток подібних рішень є особливо актуальним у контексті відновлення та модернізації промисловості. Об’єднання енергетичних технологій, промислової автоматизації, інженерного програмного забезпечення та штучного інтелекту дозволяє підприємствам створювати цифрові моделі виробничих об’єктів ще на стадії проєктування, а потім використовувати дані протягом усього терміну їх експлуатації.

Такий підхід може застосовуватися під час модернізації існуючих підприємств та будівництва нових виробництв, енергетичних об’єктів, логістичної та іншої критичної інфраструктури. Цифровізація інженерних процесів дозволяє швидше проектувати об’єкти, контролювати енергоспоживання та стан обладнання, прогнозувати технічне обслуговування та зменшувати ризики незапланованих простоїв.

Для українських підприємств, які одночасно стикаються з необхідністю модернізації обладнання, підвищенням енергоефективності та дефіцитом кваліфікованих інженерних кадрів, розвиток Industrial AI може стати одним із інструментів підвищення продуктивності та стійкості виробництва.

«Для України особливо важливо, що йдеться не просто про впровадження окремих цифрових продуктів або штучного інтелекту. Ми говоримо про можливість об’єднати в одному цифровому середовищі весь життєвий цикл промислового об’єкта — від інженерного проєктування до виробництва, енергоспоживання, експлуатації та технічного обслуговування. Для підприємств, яким належить модернізація або фактично створення нових виробничих потужностей, це можливість одразу перейти до більш сучасної моделі управління», — зазначив генеральний директор Schneider Electric Україна Михайло Бубнов.

За його словами, поєднання інженерних даних PTC з технологіями автоматизації та управління енергією Schneider Electric може бути особливо актуальним для українських підприємств з енергоємними та складними виробничими процесами.

«В Україні ми бачимо великий потенціал таких рішень у промисловості, енергетиці, інфраструктурі, логістиці та інших галузях, де вартість простою обладнання або неефективного використання енергії є особливо високою. Штучний інтелект у промисловості має вирішувати цілком практичні завдання: допомагати інженерам швидше приймати рішення, прогнозувати стан обладнання, скорочувати незаплановані зупинки та ефективніше використовувати енергію. В умовах відновлення економіки саме такий практичний ефект цифровізації матиме для українських підприємств ключове значення», — підкреслив Бубнов.

Schneider Electric працює у сфері енергетичних технологій, електрифікації, автоматизації та цифровізації промисловості, будівель, дата-центрів, інфраструктури та електричних мереж. Компанія налічує близько 160 тис. співробітників і працює з мережею приблизно з 1 млн партнерів у понад 100 країнах світу.