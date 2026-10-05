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Три нафтобази, АЗК і дата-центр – Росія продовжує завдавати збитків Amic Energy

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Від початку повномасштабного вторгнення російські атаки неодноразово завдавали шкоди інфраструктурі Amic Energy в Україні. Останнього удару зазнала нафтобаза, яка вже була серйозно пошкоджена на початку повномасштабного вторгнення.

У перші тижні війни на територію об’єкта зайшли російські війська. Нафтобаза на той момент була заповнена пальним, про що Amic Energy повідомила відповідні українські органи, аби запаси не були використані окупантами. Внаслідок бойових дій на території бази вигоріли чотири резервуари та було пошкоджено технологічне обладнання. Тепер цей самий об’єкт знову постраждав — цього разу через пряму російську атаку.

"Найважливіше для нас, що ніхто з наших працівників не постраждав. Це далеко не перша втрата Amic Energy. Від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено три нафтобази компанії, дата-центр і декілька АЗК. І це не враховуючи заправок, які компанія втратила внаслідок окупації частини території України. Тому ми не теоретично, а на власному досвіді розуміємо, наскільки реальними є ці загрози, і якою є ціна цієї війни", — говорить генеральний директор Amic Energy в Україні Гінтарас Маціяускас.

Попри пошкодження інфраструктури, мережа Amic Energy продовжує працювати у звичному режимі. Компанія посилює заходи безпеки та працює над додатковими рішеннями для захисту персоналу, зокрема над встановленням мобільних укриттів поблизу АЗС.

Також Amic Energy фіксує збитки, завдані компанії внаслідок російської агресії, та відстоює право на їх компенсацію. У 2023 році компанія подала відповідний позов до Європейського суду з прав людини. За попередньою оцінкою, розмір збитків, заявлених у цьому позові, перевищує 300 млн грн — близько 8,5 млн євро.

#паливо #amic #інфраструктура #збитки #азк
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