Фінансовий стан партнера може змінитися за кілька місяців - Dun & Bradstreet

Разова перевірка контрагента перед укладенням договору не дозволяє повністю контролювати комерційні ризики: фінансовий стан компанії, її власники, керівництво та платіжна дисципліна можуть змінитися вже в процесі співпраці. Тому українському бізнесу варто переходити від разових перевірок до постійного моніторингу ключових партнерів.

Міжнародні системи бізнес-інформації, включаючи Dun & Bradstreet (D&B), дозволяють не лише отримувати відомості про компанію перед початком співпраці, а й відстежувати зміни в її профілі.

За словами директора з розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівника бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», Максима Уракіна, особливо важливим є моніторинг компаній, яким український постачальник регулярно надає відстрочку платежу або з якими пов’язаний значний обсяг обороту.

«Контрагент міг виглядати абсолютно надійним у момент підписання договору, але через пів року ситуація може бути іншою. У компанії може збільшитися боргове навантаження, змінитися власник або керівництво, погіршитися платіжна дисципліна. Якщо постачальник дізнається про це лише після простроченого платежу, управляти ризиком уже значно складніше», - зазначив Уракін.

Міжнародні бази D&B використовуються для відстеження змін у корпоративних даних та оцінки бізнес-ризиків. Залежно від доступної щодо конкретної юрисдикції інформації користувач може аналізувати зміни фінансового стану підприємства, його корпоративної структури та інших характеристик.

Такий підхід особливо актуальний для компаній із великою кількістю покупців і постачальників. За наявності сотень або тисяч контрагентів вручну регулярно перевіряти кожного практично неможливо.

«Бізнесу необхідно визначити критично важливих партнерів. Чим більша заборгованість контрагента перед компанією або чим сильніше від нього залежить ланцюжок постачання, тим вищою має бути частота та глибина моніторингу», - вважає Уракін.

Зміна показників ризику не обов’язково вимагає негайного припинення співпраці. Вона може стати сигналом для перегляду кредитного ліміту, скорочення відстрочки платежу, запиту додаткового забезпечення або проведення більш глибокої перевірки.

Окремий напрям - моніторинг постачальників. Фінансові проблеми виробника сировини, перевізника або іншого критично важливого партнера здатні призвести до зупинки поставок навіть у ситуації, коли власне фінансове становище української компанії залишається стабільним.

На думку Experts Club, українським підприємствам доцільно розділити контрагентів щонайменше за рівнем фінансової значущості та потенційного збитку від дефолту або припинення поставок, а найбільш критичних партнерів контролювати постійно.

«У сучасній системі ризик-менеджменту питання має звучати не лише "кого ми перевірили перед укладенням договору", але й "що змінилося у наших найбільших контрагентів після перевірки". Саме моніторинг дозволяє побачити проблему до того, як вона перетвориться на прямий фінансовий збиток», - наголосив Уракін.

Dun & Bradstreet — міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітичних рішень, історія якого розпочалася у 1841 році. Компанія надає інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу, управління ланцюжками постачання та роботи з корпоративними даними.

Офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Спеціалізований підрозділ D&B-«Інтерфакс-Україна» допомагає українським компаніям працювати з міжнародними бізнес-даними, перевіряти іноземних партнерів та отримувати D-U-N-S Number.