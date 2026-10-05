Від 0,01% річних на старті: ОТП БАНК та Unisolar спрощують умови фінансування СЕС для бізнесу

АТ «ОТП БАНК» та компанія Unisolar уклали партнерську угоду з метою сприяння підвищенню енергетичної стійкості та незалежності українського бізнесу. Таке співробітництво передбачає пільгові умови фінансування проєктів сонячної енергетики для підприємств, зокрема зі стартовою ставкою від 0,01% річних.

Unisolar понад 16 років працює на ринку відновлюваної енергетики та реалізує комплексні енергетичні рішення для бізнесу: сонячні електростанції, системи накопичення енергії (УЗЕ) та системи керування енергією (EMS). Компанія забезпечує повний цикл робіт, який включає проєктування, постачання обладнання, монтаж, фінансування, страхування, сервісне обслуговування та технічну підтримку. За час діяльності Unisolar втілила у життя понад 300 проєктів загальною потужністю понад 350 МВт в Україні, Молдові та Литві.

Відтепер підприємства, які мають намір впроваджувати свої енергетичні ініціативи разом із Unisolar, матимуть доступ до спеціальних фінансових рішень від ОТП БАНК:

• Валюта: гривня

• % ставка на перші 7 місяців (річна): 0,01%

• Компенсаційна % ставка, починаючи з 8-го місяця (річна): 7%*

• Строк кредиту: до 84 місяців (7 років)

• Під заставу обладнання, яке фінансується.

* Застосовується в межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» за умови відповідності позичальника її вимогам.

Нагадаємо, ОТП БАНК пропонує вигідні умови фінансування, адаптовані до потреб кожного клієнта. Індивідуальний підхід до структурування кредитування, гнучкі строки погашення й конкурентні відсоткові ставки дають змогу бізнесу швидко впроваджувати енергоефективні проєкти. Детальна інформація про програму підтримки розподіленої генерації від ОТП БАНК доступна за посиланням.