Діти військових, які відновлюються в центрах RECOVERY, вивели збірні України та Північної Ірландії на матчі у Трнаві

У Трнві перед матчем Україна – Північна Ірландія в межах групового етапу Ліги націй УЄФА 2026/27 гравців обох збірних на поле вивели 15 дітей українських захисників і захисниць. Їхні батьки проходили або проходять реабілітацію після поранень у центрах національної мережі RECOVERY.

«За руку з мрією» — соціальний проект Української асоціації футболу, створений для підтримки дітей військовослужбовців Сил оборони України та дітей із соціально вразливих категорій. Учасники проекту отримують шанс, який випадає небагатьом: вивести гравців національної збірної України на поле перед домашніми матчами. Так УАФ висловлює вдячність родинам захисників і захисниць, підтримує дітей під час війни і дарує їм момент, який вони запам'ятають на все життя.

Поїздку для дітей організували Українська асоціація футболу та проєкт RECOVERY, заснований Віктором і Оленою Пінчуками для підтримки Сил безпеки й оборони України. Для багатьох із них це була перша нагода побувати на великому стадіоні та наживо побачити матч збірної України.

День матчу почався для дітей і їхніх родин з екскурсії Братиславою. А перед поєдинком на них чекала зустріч, про яку багато хто з дітей мріяв, — зі збірною України. Там для малечі підготували особливі сюрпризи: кожна дитина отримала іменне джерсі, яке одразу ж одягнула, та м'яч з автографом президента УАФ Андрія Шевченка. На ці м'ячі діти залюбки збирали підписи гравців збірної.

Серед тих, хто вийшов на поле, була десятирічна Софія Архіпова з Одеси. Вона займається танцями та плаванням, мріє навчитися грати на фортепіано і давно цікавиться футболом. Проте на справжньому матчі ще ніколи не була. Її батько, Олександр, служить у Державній прикордонній службі України. Після травми плеча він проходить відновлення в RECOVERY на базі санаторію «Аркадія» в Одесі. Разом з донькою вони люблять подорожувати й відкривати нові міста. Цього разу спільна подорож привела їх до Братислави.

Ще до матчу Софія точно знала, кого хоче вивести на поле: «Я дуже хочу Ярмоленка вивести, дуже предуже.І мрія здійснилася: Софія вийшла на поле, тримаючи за руку Андрія Ярмоленка.

«Моя мрія здійснилася, я виводила Ярмоленка! Я ніколи не була на матчі, дякую за можливість, щоб я була на футболі», — ділиться враженнями дівчинка.

Семирічна Мія Ніколенко приїхала з Вінниці. Тато називає її справжньою бурею емоцій: Мія допитлива, має сильний характер і у свої сім років уже здобула 8 кю з карате. Для її родини футбол — особлива історія, адже батько Мії, Олег, грав понад 10 років. Олег служив у ЗСУ з 2023 року, а після важкого поранення відновлювався у вінницькому центрі RECOVERY.

Як і Софія, Мія вперше потрапила на футбольний матч: «Ні разу не була на футболі. Мета поїздки — це подивитися, вийти з кимось. Я б хотіла вивести Миколенка».

На поле Мія вийшла разом із гравцем збірної Північної Ірландії Треєм Г'юмом.

Шестирічна Меланія Бондар приїхала з Хмельницького. Її тато, Сергій, отримав поранення ще у 2015 році й відчуває його наслідки досі, тож зараз проходить черговий курс відновлення в RECOVERY. Мама Меланії, Ольга, служила у військовому госпіталі, де вони з Сергієм і познайомилися. Меланія плаває з шести місяців і легко знаходить спільну мову і з дітьми, і з дорослими. «У цьому вона більше схожа на мене, адже наш тато не дуже балакучий», — жартує Ольга.

Меланія вивела на поле свого однофамільця — захисника збірної України Валерія Бондаря.

Після церемонії відкриття матчу діти приєдналися до батьків на трибунах і вболівали за Національну збірну.

Поїздка стала можливою завдяки Українській асоціації футболу та національній мережі реабілітаційних центрів RECOVERY.

«Фундація УАФ» – це благодійний фонд, заснований Українською асоціацією футболу, що реалізує соціальні проєкти, використовуючи об'єднуючу силу футболу для позитивних змін у суспільстві. Основні напрямки діяльності Фундації включають адаптивний футбол, масовий дитячий футбол, жіночий футбол та проекти ментальної та фізичної реабілітації за допомогою футболу.

RECOVERY — національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України. Сьогодні в Україні працюють 20 центрів RECOVERY, де військові безоплатно отримують реабілітаційну допомогу. У центрах мережі вже пройшли відновлення понад 57 тисяч військових.