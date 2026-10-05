Шахрайство під виглядом перевізників: як не втратити гроші за поїздку чи доставку

Пошук перевізника через соціальні мережі, месенджери та спеціалізовані онлайн-платформи став звичною справою. За кілька хвилин можна знайти поїздку в інше місто чи за кордон або домовитися про доставку вантажу. Однак такою можливістю користуються не лише сумлінні перевізники, а й шахраї.

Зловмисники створюють фейкові оголошення та сторінки, видаючи себе за приватних перевізників або представників логістичних компаній. Для більшої довіри вони використовують фотографії реальних автобусів і вантажівок, логотипи відомих компаній, чужі відгуки та інші скопійовані матеріали.

Як працює схема

Зазвичай усе починається з привабливого оголошення. Шахраї пропонують поїздку за низькою ціною або обіцяють швидке та недороге перевезення вантажу.

Після звернення клієнта вони намагаються якомога швидше перейти до оплати. Можуть повідомляти, що залишилося лише кілька місць, інші клієнти вже очікують або для бронювання потрібно терміново внести передоплату.

Під час організації вантажного перевезення можуть вимагати повну оплату наперед на банківську картку чи рахунок фізичної особи. Після отримання коштів «перевізник» перестає виходити на зв'язок, а оголошення або сторінка зникають.

Іноді після першого платежу шахраї вигадують додаткові витрати — страхування, оформлення документів, митне оформлення чи інші неіснуючі послуги.

Ознаками можливого шахрайства можуть бути:

значно нижча ціна порівняно з іншими пропозиціями;

вимога терміново внести передоплату;

спілкування виключно через месенджер без можливості перевірити перевізника;

нещодавно створена сторінка або відсутність історії діяльності;

небажання надати інформацію про маршрут, транспортний засіб чи умови перевезення;

поява нових платежів після попередньої домовленості.

Окремо варто остерігатися посилань для «бронювання» або оплати. Шахраї можуть використовувати фішингові сайти, які імітують банківські чи платіжні сервіси та призначені для викрадення даних картки.

Як не втратити гроші

Перед оплатою перевірте інформацію про перевізника через кілька незалежних джерел. Пошукайте назву компанії, номер телефону, відгуки клієнтів та історію діяльності.

Не поспішайте переказувати кошти лише на підставі листування в месенджері. Якщо вас підганяють із оплатою або запевняють, що пропозиція діє лише кілька годин, краще зробити паузу та все перевірити.

Не повідомляйте стороннім реквізити банківської картки, CVV-код, паролі та одноразові коди підтвердження. Не переходьте за сумнівними посиланнями для оплати чи бронювання.

Більше про актуальні шахрайські схеми та способи захисту можна дізнатися на платформі StopFraud.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, збережіть листування, скриншоти оголошення та підтвердження оплати. Якщо передавали банківські дані — негайно зверніться до банку. Також повідомте про випадок Кіберполіцію через онлайн-форму або зверніться за номером 102 чи 112.

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Пам'ятайте: перед тим як переказати гроші незнайомому перевізнику, краще витратити кілька хвилин на перевірку, ніж потім намагатися повернути кошти.