Пошкоджений АЗК UKRNAFTA на Дніпропетровщині: росіяни двічі вдарили FPV-дронами

Російські FPV-дрони двічі атакували один із автозаправних комплексів UKRNAFTA у Дніпропетровській області.

Об’єкт зазнав пошкоджень. Найважливіше — працівники та відвідувачі не постраждали.

«Знову удар по об’єкту UKRNAFTA. Це ще один епізод системного тиску на цивільну інфраструктуру, яка потрібна людям щодня», - підкреслив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Компанія оцінює наслідки та визначає обсяг відновлювальних робіт.

Мережа UKRNAFTA продовжує працювати та забезпечувати людей якісним пальним.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.