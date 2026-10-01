У Бухаресті 22-23 жовтня відбудеться міжнародний форум з відбудови України

Міжнародний форум «Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment» («Відбудова України: безпека, можливості, інвестиції») відбудеться 22-23 жовтня 2026 року у виставковому центрі ROMEXPO в Бухаресті (Румунія).

Організаторами форуму виступають New Strategy Center та Торгово-промислова палата Румунії. Очікується, що захід об'єднає представників державних інституцій України, Румунії та інших країн, міжнародних фінансових організацій, бізнесу, інвесторів, місцевої влади та експертного середовища.

Згідно з попередньою програмою, форум триватиме два дні. Основними напрямами дискусій стануть інфраструктура та транспортна сполученість, безпека й оборона, механізми фінансування та можливості для бізнесу, енергетика, сільське господарство і сталий розвиток, відновлення українських регіонів і транскордонне співробітництво, а також людський капітал.

Відкриття форуму заплановано на ранок 22 жовтня. З вітальними словами мають виступити генеральний директор New Strategy Center Джордже Скутару та президент Торгово-промислової палати Румунії Міхай Дарабан.

Однією з перших пленарних дискусій стане панель «Бізнес-мости для економічного відновлення: стратегічна роль торгово-промислових палат». Серед заявлених учасників - президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, керівники торгово-промислових палат Румунії, Польщі, Італії та Молдови, а також колишній посол США в Румунії Адріан Цукерман.

Окремий блок програми буде присвячений стратегічному транспортному та інвестиційному коридору Румунія-Україна-Молдова.

Участь у дискусії, зокрема, запланована для представників українського уряду, Верховної Ради, UkraineInvest та румунської влади. Паралельно обговорюватимуться міжнародні механізми фінансування відбудови за участю представників KfW, польського BGK та інших фінансових інституцій.

Значна частина форуму матиме практичну інвестиційну спрямованість. Окремі сесії передбачені для презентації можливостей Київської, Закарпатської, Івано-Франківської, Вінницької, Чернівецької, Одеської та Херсонської областей. У ширшій концепції форуму також заявлена участь Миколаївської області.

У перший день також планується обговорення ролі бізнес-об'єднань у мобілізації капіталу для відбудови, продовольчої безпеки та аграрного потенціалу України, розвитку дунайського логістичного хабу, залучення приватного капіталу до реконструкції, безпеки Чорного моря, безпілотних систем, відновлення житла та міст, енергетичної трансформації України і повернення людського капіталу.

Серед заявлених учасників фінансової панелі - представники Європейського інвестиційного банку, Japan Bank for International Cooperation, Romanian Commercial Bank (BCR), польського BGK та румунського Investment and Development Bank.

Другий день, 23 жовтня, розпочнеться пленарною дискусією щодо припинення російської агресії проти України, міжнародного тиску, переговорів і гарантій безпеки. У програмі також передбачені панелі щодо українського досвіду використання безпілотних систем, реінтеграції ветеранів, відновлення енергосистеми, ролі Дунаю як стратегічного транспортного коридору та розвитку сполучення між Польщею, Україною і Румунією.

Окремі дискусії стосуватимуться санкцій і післявоєнних репарацій, енергетичної співпраці у Чорноморському регіоні, участі румунських компаній у відбудові України, спільного виробництва продукції подвійного призначення та використання програм ЄС для розвитку транскордонного співробітництва.

Згідно з програмою, на форумі буде забезпечений синхронний переклад українською, англійською та румунською мовами.

Організатори наголошують, що оприлюднена станом на вересень програма є попередньою, тому склад учасників, назви панелей та час їх проведення можуть змінюватися.

Для участі у форумі передбачена попередня реєстрація. Контактна особа з українського боку - Катерина Дадіверіна, тел. +40 721 616 747, e-mail: [email protected].

З питань партнерства, спонсорських пакетів і виставкових стендів можна звертатися до New Strategy Center: Ана-Марія Шаер, тел. +40 753 103 310, e-mail: [email protected].

Детальна інформація та актуальна програма форуму доступні на офіційному сайті Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment.

Інформаційним партнером форуму «Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment» традиційно виступає агентство «Інтерфакс-Україна».