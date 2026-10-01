Клієнти UKRNAFTA заправили мільярд літрів пального за дев'ять місяців 2026 року

Мільярд літрів пального за дев’ять місяців - саме такий обсяг реалізувала найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA з січня по вересень 2026 року.

Для порівняння: за весь 2025 рік реалізація мережі становила майже мільярд літрів. Цього року цей показник вдалося перевищити вже за дев’ять місяців.

«За цим результатом — щоденна робота великого колективу UKRNAFTA: операторів, касирів, заправників, логістів, менеджменту мережі та всіх, хто забезпечує стабільну роботу наших АЗК по всій країні. Дякую кожному, хто робить свій внесок у цей результат! - наголосив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура - І, звичайно, дякую нашим клієнтам. Мільярд літрів — це насамперед мільйони ваших заправок і ваша довіра до UKRNAFTA. Саме вона мотивує нас постійно покращувати сервіс, розвивати нові послуги та незмінно тримати високі стандарти якості пального».

UKRNAFTA продовжує працювати та забезпечувати населення України якісним ресурсом. Тримаємо ритм разом!

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.