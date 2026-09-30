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Понад 20 експертів обговорили застосування штучного інтелекту для бізнесу на програмі Київської ТПП

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Понад 20 експертів обговорили застосування штучного інтелекту для бізнесу на програмі Київської ТПП

Київська торгово-промислова палата спільно з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА провели дводенну освітню програму "AI – чи здатний замінити людину і як його використовувати".

Як повідомила Київська ТПП, другий день заходу був присвячений практичному застосуванню штучного інтелекту в бізнесі, зокрема використанню AI-агентів, автоматизації бізнес-процесів, галузевим кейсам та маркетинговим інструментам.

Учасники ознайомилися з прикладами впровадження технологій штучного інтелекту в банківському секторі, маркетингу, будівництві та операційній діяльності компаній.

Зокрема, CEO DevRain, CTO DonorUA та Microsoft AI MVP Олександр Краковецький представив можливості сучасних AI-агентів для бізнесу, а CEO & Founder Flexible IT Костянтин Поповченко розповів про інтеграцію AI-рішень із CRM-, ERP-системами, Power Platform та Copilot Studio.

Практичні кейси використання штучного інтелекту, зокрема голосових ботів, мовної аналітики та технологій розпізнавання об’єктів, презентував засновник VoicerHub Сергій Пашковський. Досвідом AI-трансформації Райффайзен Банку поділився головний менеджер з впровадження інновацій Віктор Кльоба.

Окремі сесії були присвячені питанням ефективності впровадження AI-рішень, операційної зрілості компаній, використанню штучного інтелекту в малому та середньому бізнесі, формуванню AI-команд, автоматизації маркетингових процесів та взаємодії людини з інтелектуальними системами.

Завершальною темою програми стала роль людини в умовах розвитку штучного інтелекту та пошук її конкурентних переваг у новій технологічній реальності.

У Київській ТПП також подякували модераторці заходу, завідувачці кафедри менеджменту і маркетингу Одеської державної академії будівництва та архітектури, докторці економічних наук Ірині Станкевич за професійну модерацію та координацію роботи учасників протягом двох днів семінару.

За даними організаторів, перший день програми був присвячений стратегії, безпеці та нормативно-правовим аспектам використання штучного інтелекту.

#ші #навчання #кмда #ктпп
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