Купівля нерухомості як активу: від комори та паркомісця до квартири в оренду - досвід РІЕЛ

У 2025 році українці придбали 205,3 тисячі об’єктів. За даними дослідження DOM.RIA, 75% українців, бажаючих придбати нерухомість у цьому році, орієнтуються на бюджет до 60 тисяч доларів.

При цьому якщо людина вже має власне житло і планує придбати нерухомість як актив, їй не обов’язково одразу розглядати квартиру. Для старту формування інвестиційого портфеля нерухомості можна обрати на первинному ринку комори чи паркомісця, які мають мають нижчий поріг входу.

“Паркомісця та комори – це цікавий варіант для інвестиційного портфеля. Ними можна користуватися або передавати в оренду фактично від моменту готовності будинку. Плюсом є те, що витрати на утримання невисокі, вкладати додаткові кошти не потрібно, а фізичний знос значно менший, ніж у квартири. Тож такі об’єкти можуть стати одним із доступніших способів познайомитися з нерухомістю як із класом активів, не починаючи одразу з купівлі квартири,

– каже координаторка відділів продажів РІЕЛ у Києві Зоряна Землинська.

Вона повідомила, що вартість паркомісць у проєктах РІЕЛ залежить від міста, класу житла, ЖК та типу паркомісця. Наприклад, у Києві ціни стартують від 22 тисяч доларів, а у Львові – від 16 – 17 тисяч доларів. Водночас комори дешевші. У Львові підвальні коштують у середньому 600 – 700 доларів за квадратний метр, поверхові – близько 1000 доларів за квадратний метр. А в столиці вартість комор становить від 500 до 1 500 доларів за квадратний метр.

Інвестиції у квартири дорожче, але такий актив відкриває більше можливостей для використання.

За словами Зоряни Землинської, якщо ви плануєте купити квартиру і згодом її продати, найкраще робити вкладення на ранньому етапі будівництва. Тоді вибір помешкань значно більший і ціна квадратного метра менша, аніж під час здачі ЖК.

Купівля до завершення будівництва дає змогу зафіксувати ціну, що діє на момент укладання угоди, та обрати помешкання, яке найкраще відповідає особистим потребам. Натомість із наближенням об'єкта до введення в експлуатацію кількість доступних варіантів скорочується, а ціни зростають,

– пояснила координаторка відділів продажів РІЕЛ у Києві.

Будь-яке житло можна здавати в оренду. За даними ЛУН, у 2026 році середня вартість однокімнатної квартири у Львові становить 24 800 гривень, у Києві – 18 000 гривень. Однак тут варто врахувати, що на старті нерухомість потрібно буде підготувати до оренди: зробити ремонт, облаштувати меблями, технікою та всім необхідним для життя.

Третій сценарій фактично поєднує попередні. Адже квартиру можна здавати в оренду певний час, а потім розглядати можливість її продажу.

Кожен зі сценаріїв використання нерухомості передбачає її купівлю. Як розповіла Зоряна Землинська, найнижчі ціни на квартири на стартових етапах будівництва. А до здачі ЖК в експлуатацію ціни можуть зростати на 30 – 40%, залежно від проєкту.

“Ціна квадратного метра на старті продажів і на пізніших етапах будівництва може відрізнятися, оскільки вартість формується з урахуванням готовності об’єкта, попиту, характеристик конкретного приміщення та поточних умов реалізації. Тому для кожного проєкту ми маємо власну цінову динаміку: у міру просування будівництва та зменшення обсягу доступних квартир ціна може переглядатися”, – пояснила вона.

При цьому варто звертати увагу не лише на ціну квартири. Дуже важливою є локація, транспортна доступність, інфраструктура, благоустрій та загальна концепція ЖК. Це, зокрема, впливає на потенціал цього активу: наскільки орендарі будуть зацікавлені оселитись у цьому помешканні, чи буде попит серед покупців на перепродажі, а також який ви матимете дохід від цієї нерухомості.

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