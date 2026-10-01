Стратегія 2027: фінансові лідери обговорять план дій для українського бізнесу

22–23 жовтня у Києві відбудеться 24-й Ukrainian CFO Forum — головна професійна подія для CFO, CEO, власників бізнесу, інвесторів та керівників ключових бізнес-функцій.

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У центрі цьогорічної програми рішення, які українським компаніям необхідно приймати вже сьогодні, формуючи фінансову модель і стратегію на 2027 рік в умовах війни та високої невизначеності. Дводенна програма Форуму охопить 16 годин професійного контенту: 10 сесій у форматі панельних дискусій, інтерв’ю та практичних кейсів за участю понад 50 спікерів від компаній-лідерів ринку.

Український бізнес входить у цикл планування 2027 року без єдиного базового сценарію. Руйнування та втрата активів, удари по енергетичній і логістичній інфраструктурі, висока вартість капіталу, кадровий дефіцит, регуляторні зміни та прискорення цифрової трансформації скорочують горизонт планування і постійно змінюють умови, в яких бізнес має ухвалювати рішення.

Для CFO це означає одночасно забезпечувати ліквідність і безперервність бізнесу, переглядати фінансові моделі, управляти капіталом і ризиками та не відкладати інвестиційні й трансформаційні рішення, від яких залежить майбутнє компанії.

Саме цим питанням присвячена програма Ukrainian CFO Forum 2026 — від фінансової моделі 2027 та управління капіталом до рішень після втрати активів, adaptive planning, цифрової трансформації та взаємодії CFO, CEO і власника.

24-й Ukrainian CFO Forum збере понад 700 учасників — фінансових директорів компаній-лідерів українського ринку, CEO, власників бізнесу, керівників міжнародного бізнесу, представників банків, інвестиційних фондів, технологічних компаній і державних інституцій.

П’ять питань Ukrainian CFO Forum 2026

▪️ Фінансова модель 2027: що закладати в бюджет, коли базового сценарію немає. Сценарії, тригери для перегляду фінансової моделі, вартість грошей, доступ до капіталу та валютні правила. Форум відкриє стратегічний діалог Сергія Ніколайчука, Першого заступника голови НБУ, та Андрія Длігача, засновника і голови Advanter Group.

▪️ Бізнес після втрати активів: відбудовувати чи перебудовувати модель. Повторний CAPEX, релокація, децентралізація активів, фінансування відновлення, страхування та компенсація воєнних ризиків. Практичний досвід представлять Rozetka-EVO, Нова Пошта, VARUS, корпорація «Біосфера», Starlight Media та Philip Morris Ukraine.

▪️ Стратегія без визначеності: які рішення CEO все одно має приймати на роки вперед. Інвестиції, масштабування, виробництво, команда та логістика в умовах постійно зминюваного горизонту планування. У дискусії — Odgers Ukraine, Imperial Brands Ukraine, YASNO та BGV Group Management.

▪️ Adaptive Planning: як управляти бізнесом, якщо річний бюджет перестає бути опорою. Сценарне планування, rolling forecast, CAPEX, OPEX, ліквідність та оборотний капітал. Практичні підходи представлять KSE, Danone, British American Tobacco Україна, ФОКСТРОТ та Metinvest Group.

▪️ Цифрова трансформація з вимірюваним бізнес-результатом. ERP, AI у фінансах, SAF-T UA та якість даних через призму строків, бюджету і фінансового ефекту. У програмі кейси Farmak / Business Evolution, MTI, «Автомагістраль-Південь» / SMART business, British American Tobacco Україна / Innoware, ALVIVA GROUP / ABM Cloud, D.TRADING / IT-Enterprise та EBS.

Окремі практичні блоки Форуму будуть присвячені управлінню капіталом і ліквідністю, пошуку «прихованої EBITDA» без нового CAPEX, людському капіталу, фінансовому моніторингу та взаємодії CFO з CEO і власником.

«2027 рік для CFO починається вже зараз. Бізнес не може чекати, поки з’явиться визначеність: уже сьогодні треба вирішувати, чи відновлювати актив, чи перебудовувати модель, інвестувати CAPEX чи захищати ліквідність, де залучати капітал і які сценарії закладати у бюджет. Саме тому цьогоріч ми будуємо програму форуму навколо конкретних рішень і кейсів компаній, які вже проходять через ці дилеми», — Ігор Солових, CEO FAService та організатор Ukrainian CFO Forum.

У програмі Ukrainian CFO Forum 2026 — CFO та CEO компаній-лідерів ринку, представники НБУ й провідні експерти найбільших українських та міжнародних компаній. Учасники отримують до 16 CPD-юнітів ACCA за участь у Форумі.

Партнери події: Банк «Південний», Odgers Ukraine, ПУМБ, Innoware, Done, SMART business, EBS, Business Evolution, Payoneer, IT-Enterprise, Advance Finance Alliance, Вчасно, ABM Cloud, ACCA, Silpo Voyage Pro, Bayadera Group, CFO Club, CEO Club, Board.

Головний медіапартнер: Starlight Media.

Ukrainian CFO Forum 2026 | 22–23 жовтня | Київ + онлайн

До 9 жовтня для читачів Interfax діє спеціальна пропозиція: –15% на участь за промокодом BraveInterfax

Деталі та реєстрація: cfo.ua/cfoforum

Організатор Ukrainian CFO Forum — FAService.

https://cfo.ua/cfoforum/?utm_source=Interfax&utm_medium=website&utm_campaign=cfoforum2026

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер форуму.