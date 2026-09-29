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Милана Білінець перемогла на Polish Open Warsaw Cup E1, отримавши третє поспіль золото на європейських рейтингових турнірах з олімпійського тхеквондо

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Милана Білінець перемогла на Polish Open Warsaw Cup E1, отримавши третє поспіль золото на європейських рейтингових турнірах з олімпійського тхеквондо

14-річна Милана Білинець, вихованка Славської ДЮСШ із села Волосянка Славської територіальної громади, виборола золоту медаль на міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо Polish Open Warsaw Cup E1. Змагання відбулися у Варшаві 26–27 вересня 2026 року.

Милана перемогла у ваговій категорії до 47 кг серед кадеток. Цьогоріч молодіжна частина турніру зібрала понад 600 учасників. У категорії українки змагалися 22 спортсменки з Польщі, Великої Британії, Іспанії, Австрії, Бельгії та України. На шляху до золотої медалі Милана провела чотири поєдинки. Вона перемогла спортсменок із Польщі та Бельгії, у півфіналі — представницю України, а у фінальному поєдинку з рахунком 2:0 здолала британку Люсі Вокер. Бронзові нагороди у цій категорії отримали Ніна Помпер та українка Уляна Горбатюк.

Це третя поспіль перемога Милани на міжнародних змаганнях: три останні турніри завершилися для спортсменки золотими нагородами.

"Ще одне золото на європейському рейтинговому турнірі. Три турніри — три перемоги. Безмежно дякую Богу та Збройним силам України за можливість тренуватися, змагатися і представляти Україну на міжнародній арені. Кожна перемога — це результат великої спільної роботи", — говорить Милана Білинець.

Спортсменка подякувала своєму тренеру Назарію Котяшу за щоденну підготовку, підтримку та віру в результат, а також першому тренеру Ростиславу Філю. Окрему вдячність Милана висловила Славській селищній раді, GORO Mountain Resort, директору Славської ДЮСШ Олександру Давидюку, рідним, хрещеним батькам і друзям.

Милана Білинець до перемоги у Варшаві вона вже здобувала медалі на міжнародних рейтингових турнірах, зокрема золото Bosnia Open і Riga Open, срібло Bulgaria Open та бронзу Austria Open. У 2026 році спортсменка стала чемпіонкою України у двох вагових категоріях, а також виборола золото чемпіонату України серед кадетів. Головна спортивна мета Милани — увійти до складу збірної України, гідно представляти країну на міжнародній арені та вибороти медаль чемпіонату Європи.

"Для всієї Славської громади перемога Милани — це велика гордість і водночас приклад для наших дітей: навіть із невеликого карпатського села можна впевнено виходити на міжнародну арену й перемагати. Наше завдання як громади — створювати умови, у яких талант дитини буде помічений і матиме можливості для розвитку. Дякуємо Милані, її тренерам і родині за цю перемогу", — наголосив Олег Даниляк, в.о. голови Славської громади.

GORO Mountain Resort підтримує Милану в межах програми "GORO Сходження", що допомагає юним спортсменам Славської громади брати участь у змаганнях і тренувальних зборах та розвивати спортивну майстерність.

"Золото Милани — насамперед результат її таланту, дисципліни та щоденної праці. Для нас велика честь бути поруч і допомагати їй робити наступні кроки до своєї мети. Вітаємо Милану, її тренерів і родину з цією перемогою", — зазначив Володимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort.

#спорт #славська_громада #goro #goro_mountain_resort
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