У Ботанічному саду ЛНУ презентували хустини з рослинами Карпат і анонсували "Ліс Франка" разом із GORO Mountain Resort

Під час події університет передав GORO саджанець модрини, який стане першим деревом майбутнього "Лісу Франка" біля GORO.

У Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка GORO Mountain Resort та університет презентували перші два проєкти довгострокового партнерства "Спадщина, що зростає" — благодійну колекцію Botanical Collection та майбутній "Ліс Франка".

Перший реалізований проєкт Botanical Collection об’єднує чотири хустини, присвячені чотирьом порам року. Кожна з них розповідає окрему історію про рослини Ботанічного саду ЛНУ та природу Карпат.

Весна — шафран Гейфеля. Рідкісний ранньовесняний первоцвіт, який зацвітає у березні–квітні, інколи ще тоді, коли на галявинах лежить сніг. Вид занесений до Червоної книги України.

Літо — місячниця гірська, або лунарія оживаюча. Багаторічна рослина з бузково-фіолетовими квітами та характерними сріблястими плодами, що нагадують місячні диски. Вид занесений до Червоної книги України.

Осінь — модрина. Унікальне хвойне дерево, яке восени змінює зелений колір хвої на золотисто-жовтий, а на зиму скидає її. Образ хустини пов’язаний із модриною у Ботанічному саду ЛНУ, яку, за історичними відомостями, посадив Ігнатій Цетнер — засновник львівського дендропарку наприкінці XVIII століття. Від його імені походить і назва історичної місцевості Цетнерівка. Для GORO модрина має ще й практичне значення: саме її команда переважно висаджує у межах програми відновлення карпатських лісів.

Зима — зимовий стан природи. У цьому образі шафран Гейфеля, місячниця гірська, модрина та інші рослини вже не існують як окремі герої, а поєднуються в єдиний зимовий пейзаж Карпат і Львівщини. Серед них — два червонокнижні види, шафран Гейфеля та місячниця гірська. Зимовий образ завершує річний цикл колекції й водночас повертає до його початку — до очікування нового сезону.

Мистецькою основою Botanical Collection стали спеціально створені картини на склі художниці Софії Ярошевич, які згодом адаптували для текстильного дизайну.

"Я дуже вдячна, що мене запросили до цього творчого проєкту. Окрім живопису на полотні, я працюю зі склом — це особлива для мене мистецька техніка, у якій колір і світло звучать зовсім по-іншому. Мене надихає природа та її зміни протягом року, і мені було цікаво побачити, як ці образи можуть зазвучати на тканині, у русі, на людині. Це дуже цікаво побачити свої роботи по-новому", — розповіла художниця і авторка Botanical Collection Софія Ярошевич.

Прибуток від продажу хустин спрямують на іменні стипендії для студентів Львівського університету.

"Для нас це співпраця не навколо однієї події, а на роки вперед. Ми бачимо можливості для спільних досліджень природи Карпат, студентських практик, освітніх програм та культурних і мистецьких ініціатив. Для нас важливо, щоб GORO був не лише місцем відпочинку, а й простором, де зустрічаються наука, бізнес, мистецтво та освіта", — зазначив Володимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort.

"Це не просто мистецький проєкт, це мультипроєкт, який включає в себе співпрацю, культуру, культурну спадщину, бойківську культуру. Ми робимо нові спроби, щоб культурна спадщина була дієвою, щоб вона не тільки була в музеях, а насправді чарувала наших людей", — зазначила Ірина Кіянка, керівниця Центру співпраці з меценатами і випускниками ЛНУ ім. Івана Франка.

Другим спільним проєктом стане "Ліс Франка". Під час презентації у Ботанічному саду ЛНУ університет символічно передав GORO саджанець модрини, який висадять у Карпатах як перше дерево майбутнього лісу. Для GORO цей вид має окреме практичне значення: у межах програми відновлення карпатських лісів команда переважно висаджує саме модрину. Так образ із Botanical Collection переходить у живий ландшафт Карпат — від мистецької інтерпретації рослини до нового дерева і майбутнього лісу.

До створення "Лісу Франка" планують залучати студентів, викладачів, науковців і місцеву громаду, а сам простір у перспективі використовуватимуть для наукових досліджень, студентських практик та ознайомлення з природною і культурною спадщиною Карпат.

"Ліс Франка" буде продовженням щорічної ініціативи GORO REFOREST DAY в межах Екологічної програми відновлення карпатських лісів . Команда курорту разом із лісівниками, місцевою громадою та школярами вже висадила майже 60 тисяч саджанців, відновивши майже 15 га майбутнього лісу у Карпатах. Довгострокова мета GORO — висадити один мільйон дерев протягом 15 років. Цьогоріч до REFOREST DAY планують запросити студентів, викладачів і науковців Львівського університету, щоб разом висадити перші дерева "Лісу Франка".

Партнерство GORO та ЛНУ передбачає подальшу співпрацю у сфері досліджень природи Карпат, освіти, студентських практик, а також культурних і мистецьких ініціатив. У GORO розглядають курорт як майбутню платформу, де наукові знання університету зможуть отримувати практичне застосування, а студенти й науковці — працювати над реальними завданнями разом із бізнесом.