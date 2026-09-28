Безпека та захист: UKRNAFTA встановлює 13 бетонних укриттів на АЗК в Києві та Київській області

UKRNAFTA встановлює бетонні укриття на автозаправних комплексах у Києві та Київській області. Такі споруди вже довели свою ефективність у прифронтових регіонах. Тепер найбільша мережа автозаправних комплексів України масштабує це рішення на столичний регіон, який останнім часом регулярно зазнає російських атак.

«Безпека людей — головний пріоритет в умовах, коли росія системно атакує цивільні об’єкти, від яких залежить повсякденне життя міст і громад. Першочергово укриттями обладнаємо 13 АЗК, розташованих у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. Скористатися ними зможуть усі, хто перебуватиме поруч, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Минулого тижня ми також побачили, як працює захист, який уже встановлений у Києві. Габіони на одному з наших АЗК витримали удар: вибух вдалося локалізувати, значного розльоту уламків не сталося. Це допомогло зменшити ризики для пішоходів та автомобілістів поблизу. Станом на сьогодні габіонами вже облаштовано 25 об’єктів UKRNAFTA у столичному регіоні. Продовжуємо цю роботу системно і максимально оперативно».

Нагадаємо важливі правила роботи під час повітряних тривог. АЗК UKRNAFTA припиняють роботу після оголошення тривоги жовтого або червоного рівня, персонал і клієнти залишають територію та переходять у безпечне місце.

Просимо уважно стежити за сигналами повітряної тривоги, виконувати прохання працівників АЗК, не залишати автомобілі на парковках і не перебувати на території довше, ніж потрібно для заправки чи покупки.

UKRNAFTA відновлює пошкоджені об’єкти, посилює їхній захист і продовжує працювати, щоб забезпечувати людей необхідним пальним.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.