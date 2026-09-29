Від знань до дій – як зробити перший крок у турботі про своє серце

Ми знаємо, що для здоров’я серця важливо контролювати артеріальний тиск і рівень холестерину, бути фізично активними, збалансовано харчуватися та вчасно звертатися до лікаря. Але знання мають перетворюватися на дії. Адже серце не чекає. У Всесвітній день серця українські кардіологи розповідають, які прості кроки можна зробити вже сьогодні, щоб подбати про здоров’я серцево-судинної системи.

Розповсюдженість серцево-судинних захворювань в Україні залишається високою – щороку в середньому у понад 800 тисяч людей діагностують ішемічну хворобу серця, а інфаркт стається майже у 50 тисяч пацієнтів.

У поточних умовах особливо важливо не відкладати турботу про серце і дізнатися про свій стан якомога раніше. Зараз є додаткові інструменти, які полегшують доступ до обстежень, зокрема, «Скринінг здоров’я 40+». А також програма «Доступні ліки», присутність у якій кардіологічних ліків збільшується. Нещодавно у програму реімбурсації додались ще дев’ять препаратів Acino Україна.

Сигналами звернутись до лікаря невідкладно є задишка, головний біль, нерегулярне серцебиття.

Краще не чекати проявів та дізнатись про стан свого серця, навіть, якщо нічого не турбує. Після 40 років вік стає одним із ключових факторів серцево-судинного ризику. Але перевірятись у кардіолога варто раніше, особливо, при факторах ризику, як то діабет, паління або наявності у родині випадків атеросклерозу, говорять лікарі.

«Серед основних факторів ризику серцево-судинних захворювань — надлишкова вага, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія та підвищений рівень холестерину», – розповідає лікар-кардіолог, доктор медичних наук Віра Целуйко.

Індивідуальний ризик серцево-судинних захворювань визначається разом із лікарем за спеціальними шкалами. Першочергово людині без встановленого серцево-судинного захворювання варто знати відповіді на чотири питання:

Чи у нормі артеріальний тиск? Чи у нормі рівень холестерину? Чи нормально працюють нирки? Чи немає порушень обміну глюкози?

Лікарі підкреслюють необхідність не чекати, а перевіряти та контролювати здоров’я серцево-судинної системи.

«Важливо не чекати, поки захворювання призведе до екстреної ситуації, а вчасно виявити зміни й оцінити ризики. Чим раніше ми це робимо, тим більше можливостей маємо для того, щоб контролювати хворобу», – говорить лікар-кардіолог, доктор медичних наук Максим Соколов.

Суттєву роль у профілактиці відіграє відмова від паління, здорове харчування та фізична активність. Віра Целуйко підкреслює необхідність контролю психо-емоційного стану заняттями, які додають приємних емоцій – спілкуванням з близькими та друзями, прогулянками, походами у театр або іншими хобі.

Важливо чітко дотримуватись призначень та рекомендацій лікаря. Якщо у пацієнта є серцево-судинне захворювання ані відміняти призначені препарати, ані додавати нові не варто.

Не всі серцево-судинні захворювання можна вилікувати раз і назавжди, з деякими потрібно жити і постійно їх контролювати, зазначають лікарі.

«Сучасне лікування досягло такого рівня, що за належного контролю тривалість життя може майже не відрізнятися від тривалості життя людей відповідного віку та статі без такого захворювання. І що важливо — ми можемо не лише жити довше, а й покращувати якість цього життя», – наголошує лікар-кардіолог, доктор медичних наук Олена Коваль.

Доступ до необхідної терапії це ще одна важлива складова контролю серцево-судинних захворювань. Для Acino Україна серцево-судинний напрям є одним із ключових. Портфель компанії охоплює терапію артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, аритмій, хронічної серцевої недостатності та дисліпідемії. Дев’ять кардіологічних препаратів Acino Україна включені до програми «Доступні ліки». Компанія продовжує розширювати портфель та працювати над доступністю терапії для українських пацієнтів.

У Всесвітній день серця зробіть хоча б один крок, який досі відкладали: виміряйте артеріальний тиск, дізнайтеся свої показники здоров’я, заплануйте консультацію з лікарем або просто сьогодні зробіть більше для свого серця.

Серце не чекає. Не чекай і ти.